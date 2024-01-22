Новый указ Зеленского вывел Украину далеко за границы 1991 года

Игорь Шкапа.  
22.01.2024 13:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, История, Политика, Россия, Украина


Украина объявила ряд российских регионов России «исторически населенными украинцами территориях».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», гласит опубликованный указ президента Украины Владимира Зеленского под соответствующим названием.

Украина объявила ряд российских регионов России «исторически населенными украинцами территориях». Об этом, передает корреспондент...

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В документе утверждается, что Россия на протяжении веков систематически нарушала права украинцев, «в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».

Украинский президент поручил правительству разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том включая вышеупомянутые территории.

Среди прочего, предусмотрена предусматривается «проработка вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России», проведение «проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине», «развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами».

Кроме того, правительству совместно с Национальной академией наук Украины следует подготовить и распространить в мире материалы «о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды».

При этом от МИД Украины требуется «обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом».

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что указ Зеленского воспринимать «можно с юмором, а можно с чувством облегчения».

«Думаю, теперь, когда будет вскорости решаться судьба территорий, на которых до 2014 года было государство Украина, у нашего политического руководства руки будут развязаны. И вопрос этот будет закрыт раз и навсегда», – написал Подоляка в своем тг-канале.

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