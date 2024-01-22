Новый указ Зеленского вывел Украину далеко за границы 1991 года

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Украина объявила ряд российских регионов России «исторически населенными украинцами территориях».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», гласит опубликованный указ президента Украины Владимира Зеленского под соответствующим названием.

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В документе утверждается, что Россия на протяжении веков систематически нарушала права украинцев, «в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации».

Украинский президент поручил правительству разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том включая вышеупомянутые территории.

Среди прочего, предусмотрена предусматривается «проработка вопроса о сборе и изучении фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России», проведение «проведению мероприятий, направленных на развенчивание российских мифов об Украине», «развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами».

Кроме того, правительству совместно с Национальной академией наук Украины следует подготовить и распространить в мире материалы «о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды».

При этом от МИД Украины требуется «обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом».

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что указ Зеленского воспринимать «можно с юмором, а можно с чувством облегчения».

«Думаю, теперь, когда будет вскорости решаться судьба территорий, на которых до 2014 года было государство Украина, у нашего политического руководства руки будут развязаны. И вопрос этот будет закрыт раз и навсегда», – написал Подоляка в своем тг-канале.