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13.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Выборы, Политика, Сюжет дня, Украина
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Новый украинский главарь ограбит всех своих оппонентов

На каждом кандидате в президенты Украины есть кровь погибших в Донбассе, а потому предстоящие выборы мало что изменят.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем бы ни закончились выборы на Украине, никто из них не понесёт ответственность за то, что произошло на Донбассе. Потому что на каждом кандидате в президенты Украины есть кровь погибших на Донбассе. Все они замазаны. Все – и Юля Владимировна, и Порошенко, все они голосовали, все они создавали батальоны, все голосовали за военный бюджет, у всех была риторика: «Мы наведём порядок, Донбасс будет украинским», – напомнил экс-нардеп.

«Единственно, что может сделать, если будет избран, какой-то президент или главарь террористов Украины – для меня это не президент – он ограбит всех остальных, кто проиграет. Это древняя украинская традиция, он тупо ограбит всех своих противников», – уверен Марков.

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