«Новый» Вакарчук оказался «старым» политиком и просто купил себе партию

21.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Украине официально зарегистрировали партию “Голос” певцв Святослава Вакарчука, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила руководитель штаба партии Юлия Клименко, со ссылкой на сообщение на официальной странице политсилы в Facebook.

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“Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию “Голос” и идем на выборы”, – рассказала руководитель штаба партии Юлия Клименко.

Фактически, пойдя на такую сделку Вакарчук с порога заставил общество сомневаться в искренности заявленных им целей обновления украинской политики, поступив так, как принято в среде украинских политиков старой формации.

Напомним, 16 мая Святослав Вакарчук заявил о создании партии “Голос” и представил свою команду, состоящую в основном из грантоедов различных структур Джорджа Сороса и националистических политиков еще руховского образца.

Он заверил, что в списке новой политсилы не будет действующих народных депутатов. Впрочем, массовая реакция лидеров мнений в соцсетях оказалось не очень благоприятной для певца. Блогеры высмеяли название новой партии, а также заподозрили Вакарчука в стремлении протащить на популярности своего имени в Раду одиозных коррупционеров из команды бывшего президента Петра Порошенко. Популярный видеоблогер Анатолий Шарий даже назвал партию Вакарчука “аватаром Порошенко”.