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Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в эфире Fox News заявил о якобы готовности Украины «заморозить» войну с Россией по нынешней линии разграничения и создать демилитаризованную зону шириной 30 км.

Отвечая на вопрос журналиста о том, «Сохранит ли Зеленский политическую поддержку, если позволит россиянам остаться в Крыму и на Донетчине и Луганщине?», Келлог ответил:

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«На самом деле, надо обратиться к прецедентам истории. Когда речь идет о прекращении огня «на месте», территория, которую вы сейчас контролируете и за которую воевали, остается за вами, а что будет через пять или десять лет — это уже другой вопрос. И это фактически означает «заморозить» все на месте. И именно это украинцы готовы сделать: когда я говорю «прекращение огня на месте», имею в виду, что обе стороны отступают на определенную дистанцию ​​и прекращают боевые действия без продвижения вперед».

Журналисты попросили Келлога конретизировать, как он видит реализацию такой идеи.

«Они ( Украина – ПН) предложили «зону разделения»: украинцы отступают на 15 км, россияне — также на 15 км от линии столкновения (примерно 18 миль), создавая четкую буферную зону, которую можно постоянно мониторить на предмет нарушений, например усилиями «Коалиции желающих» – по меньшей мере двенадцати других стран, готовых предоставить войска для патрулирования воздушного пространства к западу от Днепра».

По словам Келлога, нынешние идеи о перемирии на месяц – это пробный шар.

«Если прекращение огня продержится 30 дней, я искренне верю, его продолжат. И согласно военной логике, возобновить полномасштабные боевые действия после столь длительного «заморожения» сложно — многие просто скажут: «Спасибо, мы наконец-то вышли из этого противостояния», – считает Келлог.

По мнению отставного американского генерала, « Единственный человек в мире, способный это обеспечить, — Дональд Трамп».