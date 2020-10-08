08.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Новый виток роста тарифов: Украинцы платят за ссору с Москвой из своего кармана


На Украине начинается новый виток роста коммунальных тарифов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нефтегаз» с 1 сентября уже повысил цену для населения на 45%. В первую очередь это почувствуют на себе собственники частных домов. Им в отопительный сезон придется в среднем заплатить на несколько тысяч гривен больше. Понятно, что повышение цены на газ повлечет повышение цены отопления и горячей воды. По разным оценкам тарифы вырастут в среднем на 20-30%.

Недавно НКРЭКУ рассмотрело вопрос о повышении на 30% тарифа на передачу электроэнергии. Это ударит в первую очередь по промышленным предприятиям, они повысят цены на свою промышленную продукцию. За все в итоге заплатит конечный потребитель», – сказал Андрей Павловский.

Продолжится и рост цен на газ – примерно до 7 гривен за кубометр, прогнозирует эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.


По его словам, из-за конфликта Киева и Москвы, «Газпром не хочет принципиально работать с украинскими поставщиками, изначально выставляя цену выше европейской».

«Поэтому контрактование с возможностью поставки российского ресурса, более дешевого, чем он продается через европейских трейдеров, сейчас, к сожалению, не представляется возможным», – сказал Землянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть