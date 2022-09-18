Новый закон отрежет миллионам граждан путь на Украину

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Новости Украины

Украинское правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за переход украинцев в российское гражданство.

«К сожалению, международное право не содержит адекватных норм для противодействия незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства», – заявила Ирина Верещук, ответственная за возвращение потерянных Украиной территорий обратно под юрисдикцию киевского режима.

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Кабминовский законопроект предусматривает целую систему наказаний за получение гражданами Незалежной российских паспортов. И снова цитата:

«Если госслужащий получил вражеский паспорт, то получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. От 8 до 12 лет лишения свободы за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение».

Как видим, острие этих драконовских мер направлено в первую очередь против потенциально нелояльных госслужащих, а во вторую очередь против тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации в регионах.

Принятие такого закона означает косвенное признание Банковой значительного спроса на смену гражданства среди украинцев на неподконтрольных территориях – несмотря на все усилия киевского агитпропа как-то дискредитировать этот процесс, высмеять его или запугать людей, получающих паспорта с двуглавым орлом.

Просто потому, что, если бы российские паспорта действительно никто не брал или брали из-под палки, то не было бы никакой необходимости угрожать ослушникам тюрьмой – людей удерживала бы от такого шага национальная сознательность и украинский патриотизм. Вот не бегут же в российское подданство, скажем, поляки. И властям в Варшаве нет смысла придумывать законы, защищающие от двойного гражданства.

А ведь еще месяц назад идеолог Банковой Подоляк надменно заявлял, что, дескать, «попытки России провести паспортизацию на оккупированных украинских территориях являются абсолютно провальными». А уже сегодня возникла срочная необходимость ставить на пути «проваленной» паспортизации законодательный заслон.

Иначе говоря, надежд на сознательность украинцев у киевской власти нет. Как и пряников, обеспечивающих владельцам украинских паспортов какие-то реальные возможности или привилегии. Остается только кнут.

Есть еще несколько интересных моментов, делающих эту историю с паспортами по-своему уникальной. Во-первых, это, пожалуй, единственный в мировой практике случай, когда людей собираются наказывать за само желание избавиться от гражданства определенного государства. Получается, что украинское гражданство это нечто сродни трудовой повинности – тяжкое бремя или крест, от которого и хотел бы избавиться, да нельзя.

Во-вторых же, наказание предусмотрено не за факт незаконного приобретения гражданства другой страны, а за сам факт перехода в другое гражданство. То есть, Украина признала, что ее граждане – крепостные, приписанные к киевским помещикам по факту рождения.

К тому же, наказывать хотят не за наличие иностранного паспорта вообще, а за переход конкретно в российское гражданство. Если человек получит польский или венгерский, или израильский паспорт, претензий у нему нет. Как и отдельного запретительного спецзакона. Ограничить хотят исключительно право украинцев становиться россиянами.

Кстати говоря, тем самым киевские политики невольно дают подсказку честным международным наблюдателям, массового перехода именно на какие паспорта они реально боятся больше всего. Ведь пропаганда убеждает в запредельной ненависти украинцев к «русским агрессорам». А тут получается, что значительная часть украинского народа массово и добровольно получает статус россиян и для того, чтобы поставить этому заслон, нужен отдельный закон, иначе – никак.

Чтобы как-то связать концы с концами в официальной версии, в Киеве подают процесс получения российских паспортов, как принудительный. Так и пишут в официальных бумагах: «принудительная паспортизация». Хотя, откровенно говоря, решительно невозможно представить, как такое возможно – чтобы навязать кому-то ненужное ему гражданство.

Принудительно можно у человека паспорт отобрать. А вот дать – вряд ли. Да и зачем России принудительно навязанные, а стало быть, нелояльные граждане? Но, похоже, невзыскательным потребителям пропагандистской лапши по-киевски такие элементарные вопросы в голову просто не приходят.

Понятно, что такие инициативы украинского правительства рассчитаны исключительно на запугивание потенциальных обладателей российских паспортов. Мол, будет как на Харьковщине – придем и отомстим. Вместе с тем, масса людей получает гражданство в самой России – особенно это касается трудовых мигрантов, решивших окончательно обосноваться на новой Родине, а также беженцев из зоны боевых действий.

Как-то достать и прищучить этих людей у мстительного Киева пока что руки коротки – разве что они сами не совершат какой-нибудь глупости вроде поездки на Украину – навестить родственников, проведать могилы родителей или еще по какой надобности. По факту принятие такого закона отрежет миллионам людей путь назад и сделает их потерю для Украины окончательной.

По данным российской федеральной миграционной службы за время СВО РФ приняла у себя более 2,5 миллионов беженцев из Украины. Это не говоря о минимум полутора миллионах тех, кто постоянно жил и работал в России и до нынешней войны, а теперь, в связи с боевыми действиями, визовым режимом и искусственной транспортной самоизоляцией Незалежной оказался отрезан от нее невидимой «китайской стеной».

Как скажется принятие нового закона, если его одобрит Рада и подпишет Зеленский на настроениях украинских паспортных крепостных, покажет только время. Пока же ясно одно – такие законы принимаются не от хорошей жизни. Если из страны не бегут ее собственные жители, нет смысла грозить им тюрьмой за отказ от родного паспорта.