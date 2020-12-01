Новый закон Путина: Украинских «оборотней» в Крыму ждёт зачистка?

01.12.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий муниципальным и государственным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство на территории другого государства.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте указано, что чиновники, будут обязаны подтвердить отсутствие у них второго гражданства в течение полугода с момента вступления закона в силу.

Действие закона распространится на депутатов, губернаторов, сотрудников МВД, Следственного комитета, МЧС, СВР, ФСИН, таможни, военных сотрудников госохраны и Росгвардии.

Особо актуальными нововведения будут для Крыма, где многие чиновники сохранили украинские паспорта и даже выезжают на Украину для получения тамошних «безвизовых» документов.

«Я с детства рассматриваю любую государственную службу как государеву службу, как службу Родине в ее интересах, для ее защиты от напастей, которые ей угрожают. И опыт истории показывает, что наш управленец, если он служит своим личным интересам, а не интересам народа и государства, как правило, становится мздоимцем и никем иным, как преступником. И по уголовному закону, и по отношению к этому человеку со стороны общества.

Поэтому уже, несмотря на то, что Конституция дает возможность гражданину иметь не только одно гражданство, что для меня не очень приемлемая норма, тем не менее, если ты решил посвятить себя государственной службе, то есть, служить государству, то ты, прежде всего, должен быть гражданином этого государства, и никакого другого.

Поэтому не важно, на какой ты находишься должности – федеральной или муниципальной, но на первый план выступает именно твое отношение к гражданству этого государства. Так что, я думаю, что подобное решение президента надо всячески приветствовать», – сказал «ПолитНавигатору» крымский политолог Сергей Киселев.

Его коллега Андрей Никифоров согласен с такой оценкой.

«Надо разбираться, будет ли крымская ситуация оговариваться, потому что у нас-то, в общем-то не двойное гражданство, а просто был такой процесс получения российского гражданства, который не предусматривал нашего отказа от гражданства украинского. Поэтому некоторые люди, где им надо – граждане Российской Федерации, а где не надо – граждане Украины. Это касается далеко не всех, но такие есть. Особенно это возмутительно, когда речь идет о госслужащих.

Если с помощью этого законопроекта удастся в этом вопросе навести больше строгости и порядка, я думаю, что это будет гораздо более справедливо и не так противно, как когда кто-то из крымских чиновников попадается за Перекопом и начинает бить себя в грудь, рассказывать как его «оккупировали», – прокомментировал президентский законопроект политолог Андрей Никифоров.