08.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
  560 просмотров
Донбасс, Криминал, Украина

Новый закон развязал руки украинским боевикам в Донбассе


Украинские военные в Донбассе, разобрав дома мирных жителей, используют их в качестве стройматериалов для постройки блиндажей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как мы уже неоднократно отмечали, антиконституционный закон «О реинтеграции Донбасса» полностью «развязал руки» украинским боевикам. Нам постоянно поступает информация от жителей оккупированных Киевом территорий о преступлениях в отношении мирных граждан. За последнее время их количество только растёт.

В населённых пунктах Богдановка, Красногоровка, Верхнее Зайцево, Гладосово и Травневое украинские оккупанты активно разбирают оставленные жителями дома и используют украденное для улучшения своих бытовых условий в блиндажах в качестве дров и строительных материалов»,− заявил Эдуард Басурин.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть