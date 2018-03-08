08.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов

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Новый закон развязал руки украинским боевикам в Донбассе

Украинские военные в Донбассе, разобрав дома мирных жителей, используют их в качестве стройматериалов для постройки блиндажей.

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Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как мы уже неоднократно отмечали, антиконституционный закон «О реинтеграции Донбасса» полностью «развязал руки» украинским боевикам. Нам постоянно поступает информация от жителей оккупированных Киевом территорий о преступлениях в отношении мирных граждан. За последнее время их количество только растёт.

В населённых пунктах Богдановка, Красногоровка, Верхнее Зайцево, Гладосово и Травневое украинские оккупанты активно разбирают оставленные жителями дома и используют украденное для улучшения своих бытовых условий в блиндажах в качестве дров и строительных материалов»,− заявил Эдуард Басурин.