Новый закон РФ уравняет в правах украинцев с белорусами

18.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Принципиально важно, чтобы в российском законодательстве, наконец, было закреплено, что русские, украинцы, белорусы – кровные родственные народы, имеющие общие исторические корни.

Об этом на пресс-конференции заявил депутат Госдумы Константин Затулин, представляя внесённый недавно законопроект о репатриации в Россию без отказа от паспортов своих республик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда дело касается русских, украинцев, белорусов, когда дело касается татар, башкир – в общем, всех тех народов, которые живут на территории России. Или, как украинцы и белорусы, живут на других территориях в основном и имеют свои национальные очаги, то в этом случае не требуется абсолютно доказывать, что родственники конкретного человека жили на территории Российской Федерации.

Это очень важно, потому что сегодня требование доказать своё происхождение с территории РФ многим преграждает дорогу к российскому гражданству. Не могут найти справки люди, например живущие в Донецке и Луганске или Киеве, не могут подтвердить, что их родственники по восходящей линии (то есть, это не тётя, ни дядя, это отец, мать, бабушка), что они проживали в черте РФ. Они могли жить, например, в Донецке, который никогда не был до СССР заграницей, но в СССР оказался в составе Украины, а после 91-ого года в вообще составе независимого государства Украины, отдельного от России. Таким образом, не в черте находится. Но люди-то совершенно ясно принадлежат к русскому народу или украинскому народу и вполне могут, если они того хотят, претендовать на репатриацию», – рассказал Затулин.

Также он объяснил, почему в перечисленном списке оказались белорусы, ведь даже, несмотря на последние события, социальный климат Белоруссии не имеет ничего общего с Украиной.

«Как я уже сказал, белорусов вместе с украинцами и русскими представили как народы, которые имеют в любой момент право на репатриацию. Считая их своими соотечественниками, мы исходим здесь из теории восточнославянского братства, нашего общего происхождения. и мы не могли, сталкиваясь с происходящим на Украине, выбросить белорусов, потому что у них там иная ситуация. Они снами в союзном государстве. Такой уж потребности, чтобы прямо кричащей, для переселения в Россию там нет. Хотя последние события в Белоруссии, кризис, который там с прошлого года развивается, приобретает разные формы, конечно, подталкивает целый ряд людей к тому, чтобы они уезжали из Белоруссии. Многие едут на Запад, могли бы ехать в Россию, некоторые так и поступают. Поэтому я считаю важным здесь не столько, чтобы из Белоруссии многие переехали в Россию, принципиально важно подчеркнуть: русские, украинцы, белорусы – кровные родственные народы, имеющие общие исторические корни. И мы считаем важным, чтобы это было сказано наконец-то в нашем законодательстве», – пояснил депутат.