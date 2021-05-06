Новый закон ударит не только по Навальному, но и Прилепину?

06.05.2021, Москва, Елена Острякова

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий баллотироваться бывшим членам экстремистских организаций. Нововведение грозит проблемами писателю Захару Прилепину, который участвует в парламентской кампании в совместном проекте с партией «Справедливая Россия».

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил уехавший из РФ в Лондон журналист Олег Кашин, называющий себя «русским националистом», сочувствующий либералам и являющийся убеждённым власовцем.

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«Все уже давно заметили, что нынешнее поведение власти по отношению к ФБК (организация-иноагент – ред.) копирует то, что опробовалось в нулевые на партии Лимонова, когда ее тоже признавали экстремистской, запрещали, арестовывали счета, людей ограничивали в правах. И поскольку Захар Прилепин со своей партией, которая влилась к Миронову, и претендует, чтобы его подсидеть. Прилепин имеет отношение к руководящим органам партии Лимонова. В принципе, при желании, можно и его сюда подтянуть, хотя срок давности… Эта история о том, что люди, которые предлагают такие законы, не думают, как они подставляются. Есть срочная задача добить, а о том, что есть системные нацболы, которые тоже могут пострадать, никто не подумал», – сказал Кашин.

Он назвал внесенный законопроект «фашистским» и предположил, что он будет рассмотрен ради того, не пустить в Госдуму одного единственного человека – презентующую себя как юрист блоогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь.

Слова Кашина уже опроверг «Ура.ру» друг и соратник Прилепина, член Центрального Совета «Справедливой России – За правду» Николай Новичков.

По его словам, к экс-членам НБП новый закон применяться не будет из-за сроков давности, поэтому Прилепин имеет полное право участвовать в выборах-2021.

Внесение законопроекта вызвало просто истерику в либеральной среде. Леонид Волков, бежавший в Европу соратник Навального, увидел «в каждой строчке» законопроекта «страх перед Любовью Соболь».

Впрочем, критика прозвучала и из лагеря лоялистов.

«А лишать избирательных прав будут, видимо, по удостоверению «навальниста»? Я понимаю – думская кампания, всё такое… Но не доводите ситуацию до идиотизма уже», – написал в своем телеграм-канале политолог Алексей Мухин.

Его коллега Алексей Чеснаков, напротив, считает примитивным трактовку законопроекта как проявление страха власти перед оппозицией.

«Этот ход власть делает не от слабости, а от силы. От осознания собственной уверенности и правоты. Подобным образом действует игрок, чувствующий приближение окончательной победы и намеревающийся получить как можно больше причитающихся ставок. Любая власть, обладающая хоть минимальным инстинктом самосохранения, руководствуется простой логикой: воспринимает угрозы серьезно и серьезно действует, мобилизует все силы и использует все средства», – написал Чеснаков.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов считает, что новый закон будет поддержан народом.

«Навальнята в шоке, что принимают закон, по которому запрещают всем, кто связан с экстремизмом, участвовать в выборах. Но вот только это закон – народный. Люди крайне негативно относятся ко всему, что связано с терроризмом и экстремизмом. По сути, навальнята, годами работающие на запад для подрыва внутренней ситуации в России, понимают, что теперь у них не останется никаких шансов пролезть во власть, чтобы и там заниматься своей деструктивной деятельностью», – написал Трифонов.