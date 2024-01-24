Новый законопроект Зеленского: «Тут я решаю, кто украинец, а кто нет»

Пацан сказал – пацан сделал. В Раде зарегистрировали анонсированный Зеленским закон о множественном гражданстве, уже наделавший много шума. На сайте украинского парламента появился и текст проекта, так что можно не обсуждать чьи-то версии и сплетни, а скрупулезно и с карандашом в руках анализировать текст. Итак, начнем.

Самая простая в плане анализа часть законопроекта – та, что касается предполагаемых бенефициаров. Законопроект предусматривает, что украинское гражданство смогут получить этнические украинцы, их потомки из разных стран мира и воюющие за Украину иностранцы.

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Законопроект четко фиксирует предметный перечень стран, граждане которых смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке.

Это Австрия, Бельгия, Болгария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Венгрия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

Граждане этих стран, имеющие украинское этническое происхождение смогут получить украинское гражданство при подписании декларации о том, что признают себя гражданами Украины. Им дается три года (ранее иностранцам в такой ситуации давали два года) на подготовку к экзаменам на знание Конституции Украины, истории Украины и владения украинским языком.

Это существенный и приятный бонус для людей из многочисленных украинских диаспор по всему миру – от Буэнос-Айреса и Торонто до Рима, Варшавы и Берлина. Раньше то было как? Да, существовали разного рода «всемирные конгрессы украинцев» и прочие диаспорные организации, но это было скорее духовное родство с родиной, нежели юридическое. Формально все эти диаспоряне оставались гражданами своих стран с украинскими корнями.

И поскольку украинское право не предусматривало двойного гражданства, то ностальгирующий по Неньке диаспорянин, если он желал стать обладателем сине-желтого паспорта, должен был проходить всю процедуру отказа от гражданства канадского или, к примеру, американского, и только потом становиться счастливым обладателем книжечки с тризубом.

Именно невыполнение этого правила ставили в вину, к прмеру, бывшим министрам родом из диаспоры – Ульяне Супрун или Наталье Яресько-Энн. Теперь же американская или канадская диаспора получит возможность стать украинцами и юридически, не меняя привычного места жительства где-нибудь на Орегонщине или Мичиганщине.

А киевская власть легально пополнит поголовье юридических украинцев, заместив этими – «правильными» украинцами выбывших или выписанных из украинцев насильно «пророссийских». Образно говоря, выдворив из страны пару миллионов «Янов Таксюров» Украина прирастет парой миллионов «Ульян Супрун».

На статьях, позволяющих стать украинцами иностранным наемникам, воюющим за ВСУ мы подробно останавливаться не будем, думаю, тут и так все понятно – что, кому и зачем.

Переходя к тем, по ком закон в случае его принятия ударит, сразу отметим специфическую репутацию этого документа, о котором говорят не иначе, как о легальном механизме массового отъема гражданства у тех украинцев, которые добровольно получили российский паспорт.

Иными словами, по факту проект в этой части карательный и направлен своим острием против той части граждан Незалежной, которые так или иначе сидят на двух стульях и либо уже получили паспорта с двуглавым орлом, либо находятся в процессе получения либо подумывают о таких перспективах на ближайшее будущее.

Сейчас, согласно Конституции Украины, граждане Украины не могут быть лишены гражданства и изгнаны за пределы Украины. Кроме того, для получения гражданства РФ добровольно, гражданин Украины обязан предоставить в МВД РФ уведомление об отказе от украинского гражданства.

Первых новый закон сразу и без колебаний автоматом выписывает из украинцев, поскольку одним из прописанных в нем оснований для лишения украинского гражданства является «добровольное приобретение гражданства «государства-агрессора» или «государства-оккупанта». Во-вторых, он автоматически делает преступниками, а третьих призван отвадить от таких мыслей и планов.

Тем самым украинские власти анонсируют решительный разрыв со своими же прежними лицемерными практиками, когда сотни тысяч, а то и миллионы людей на по факту потерянных территориях на бумаге числились «нашими людьми», на наличие которых «там» дружно кивали при всяком удобном случае политики.

Теперь се. У Украины больше не будет никаких «своих» граждан на «оккупированных территориях». По умолчанию предполагается, что все кто не согласен с переходом территорий под российский флаг уехали на Украину в статусе временных переселенцев, став заботой министерства по делам «реинтеграци» этих самых территорий. А кто не успел, то опоздал.

И если раньше наличие у того или иного ушлого громадянина российского паспорта с пропиской в Крыму или Донецке было хоть и публично не одобряемым, но все же в известной степени извинительным обстоятельством ( не мы такие , жизнь такая, жить то надо и вообще, это не мы, а «оккупанты проводят принудительную паспортизацию», а раз принудительная, то Рафик неувиноват).

Теперь же наличие российского паспорта у человека внутри украинского периметра – однозначный состав преступления и основание для немедленного выписывания из украинцев. Нет, лазейку про «принудительное» тоже оставили, но теперь под нее подпадает столь незначительное количество случаев, что говорить об этом серьезно не стоит.

Еще одна интересная новация – лишение украинского гражданства в случае «установления факта прохождения лицом военной службы по контракту в «государстве-агрессоре или государстве-оккупанте». Это значит, что все те обладатели украинских паспортов, например, на Донбассе, которые борются с киевской властью с оружием в руках, отныне рассматриваются не как «свои» нарушители, а как потенциальные военнопленные чужого государства.

Попутно все эти новации позволяют вывернуться из щекотливой коллизии «обмена украинцев на украинцев». Теперь украинское государство будет отдавать России исключительно россиян либо же лиц без гражданства.

Дополнительным предохранителем от тех хитрецов, которые могут попробовать получить паспортину с триколором и жить на Украине держа ее про запас, не светясь, станет норма, согласно которой лишить гражданства можно в случае «использования гражданином Украины, имеющим также иностранное гражданство, на территории страны паспорта иностранца».

Хитрость тут в том, что сам гражданин может считать, что, живя, к примеру, в Мелитополе, он живет в России, но с точки зрения государства Украина это его территория, «оккупированная» соседом. И государство может об этом вспомнить в любой удобный ему момент.

Новый закон легализует и давнюю мечту мовных националистов, чтобы «было как в Прибалтике». Лишить гражданства и затем депортировать могут в случае, «невыполнения обязательства о сдаче экзаменов по основам конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком».

С инициативой о лишении гражданства за получение российского паспорта в Украине выступают не в первый раз. Подобный проект был представлен еще на заре президентства Зеленского в 2019 году, но не был принят, поскольку требовал изменений в Конституцию, а Банковая тогда еще не настолько подгребла под себя все ветви власти, да и Конституционный суд тогда еще не успели усмирить и обезглавить..

Сегодня шансы на принятие такого закона велики как никогда. А власти получат удобный и крайне гибкий механизм конструирования «под себя» удобной украинской нации, качественный и количественный состав которой они могут регулировать в прямом смысле в ручном режиме под себя и свои текущие задачи и хотелки.

Как любил говаривать в похожих ситуациях Герман Геринг, когда ему напоминали о нарушении его ведомством «арийского параграфа»?

«Кто здесь еврей – в люфтваффе решаю я», – отвечал Геринг.

Ну а Зеленский отныне будет сам решать, кто у него украинец, а кто нет.