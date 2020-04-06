06.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Происшествия
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Новый зараженный попал в Крым из Мексики через Москву




В Крыму выявлен один новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, случай имеет завозной характер – инфицированный крымчанин привез его из Мексики, откуда возвращался через Москву.

«За сутки – один новый заболевший. Крымачнин, вернувшийся из Мексики через Москву. Все контакты отслеживаются. Посмотрим, какая будет динамика. Тем не менее, географически в Ялте человек находился до момента помещения в бокс», – заявил Аксенов.

Таким образом, на сегодняшний день в Крыму подтвержден 21 случай заражения коронавирусом нового штамма, полностью выздоровели пять человек. В Севастополе не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, там по-прежнему проходят лечение пятеро инфицированных.

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