Новым главой украинских раскольников назначена правая рука расстриги Филарета

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Руководителем новой церковной структуры на Украине, которая будет подчиняться Стамбулу, избран выходец из раскольнического «киевского патриархата» 39-летий «митрополит» Епифаний Думенко, считающийся «правой рукой» преданного анафеме Русской Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.

«Слава Богу и слава Украине!» – закричал Петр Порошенко, выйдя к массовке, которая на морозе несколько часов ожидала, чем закончатся «терки» в стенах собора святой Софии.

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«Героям слава!» – откликнулась на бандеровское приветствие толпа.

«Поздравляю всех с созданием поместной украинской автокефальной православной церкви!» – продолжил Порошенко.

«Слава! Слава! Слава!» – начала скандировать массовка.

«Что это за Церковь? Это Церковь без Путина, без Кирилла, без молитвы за российскую власть и войско… Мы как никто сегодня знаем, что тот, кто машет российским кадилом, завтра будет бить российскими «Градами», – объявил Порошенко.

«Сегодня общий праздник для православных, греко-католиков, протестантов, иудеев, мусульман, словом, для всех, для кого ценностью является свобода и независимость Украины», – добавил он.

«Прощай, немытая Россия!» – вспомнил я Лермонтова, когда мы получили безвиз. И, таки, прощай – «до свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес!». Геть от Москвы! Даешь Европу!» – кричал Порошенко.

Он сообщил, что вместе с Епифанием в начале января посетит Стамбул, где получит т.н. «томос».

После слово взял Епифаний, который расплылся в благодарностях Порошенко. Также он сообщил, что за Филаретом останется статус почетного пожизненного наставника (хотя сегодня, как уже сообщалось, Михаил Денисенко пришел в облачении митрополита, а не самозваного Патриарха).

«Первый, к кому обратился предстоятель Епифаний, – не Бог, а Порошенко», – язвительно заметил политолог Олег Хавич.

Публицист Кирилл Фролов полагает, что итог переговоров в Софиевском соборе – поражение Порошенко, который хотел, чтобы новую структуру возглавил близкий к нему Винницкий митрополит УПЦ МП Симеон – один из двух канонических иерархов, посетивших сегодняшнее мероприятие, несмотря на запрет Синода.

«Квазилетимный Симеон, хотя бы имеющий апостольское преемство, не прошёл. У Думенко апостольского преемства нет, это простой мужик. Денисенко классно шантажировал Порошенко – либо Епифаний, либо УПЦ КП сваливает с тусовки. В итоге «Ересиарх» Варфоломей будет вручать Томос дядьке, не имеющему апостольского преемства», – поясняет Фролов.

Версию о провале изначального плана Порошенко подтверждает в своем блоге и скандальный депутат Верховной Рады Семен Семенченко. «Я рад, что интриги Порошенко по назначению своего смотрящего за украинской поместной Церковью не стали успешными», – написал Семенченко в своем блоге.

«Торг закончился. Филармон согласился на условия Стамбула (в которых нет и намёка на подлинную автокефалию) при условии избрания предстоятелем его ручной мартышки», – в свою очередь поясняет киевский публицист Дмитрий Скворцов.

Одесский журналист Юрий Ткачев полагает, что, поскольку священники канонической Церкви проигнорировали сегодняшний фейковый «объединительный собор», речь идет лишь о переименовании украинских раскольников.

«В Киеве представители УАПЦ и УПЦ КП приняли решение, что теперь они называются то ли ЕПУЦ, то ли УПАПЦ. Это, собственно, ровно всё, что произошло сегодня в Киеве. Поменялись буковки. Всё остальное – пиар Порошенко. Не вижу никакого смысла ему в этом помогать», – комментирует Ткачев.