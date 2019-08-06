06.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Новым командующим «ООС» назначена штабная крыса, ненавидящая русских людей

Назначение на пост командующего «ООС» генерал-лейтенанта Владимира Кравченко свидетельствует о нежелании Киева разрешить вооружённый конфликт в Донбассе мирным путём.

Об этом на брифинге заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пост нового командующего «ООС» бывшего командующего оперативного командования «Север» генерал-лейтенанта Кравченко. Данное назначение противоречит обещаниям Зеленского о достижении мира в Донбассе. Кравченко известен как ярый русофоб и сподвижник движения украинских националистов», – отметил офицер ЛНР.

По словам Филипоненко, именно Кравченко был инициатором карательных операций националистов, однако сам он в Донбассе никогда не был и руководил всем из Чернигова, где расположена ставка оперативного командования «Север».

«Учитывая эти факты его биографии, можно сделать вывод, что главным фактором для назначения на должность была ненависть Кравченко к русскому народу, а не боевой опыт, которым он не обладает. К сожалению, на этом посту Киеву по-прежнему нужен каратель, а не миротворец», – резюмировал представитель оборонного ведомства.

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