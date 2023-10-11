Новым крымским митрополитом стал «духовник Путина»
Митрополит Тихон (Шевкунов), которого ранее западная пресса называла «духовником Владимира Путина», решением Синода РПЦ назначен главой Крымской епархии.
Его предшественник митрополит Крымский и Симферопольский Лазарь отправлен на покой в силу преклонного возраста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Однако стоит вспомнить, что Лазарь – выходец из Западной Украины, в 1990-е он некоторое время уходил в раскол к лже-«киевскому патриарху» Филарету (предан анафеме РПЦ), однако затем вернулся в УПЦ МП. В украинские времена он расставлял в Крыму своих земляков. Уже в 2018 году глава раскольнической УПЦ КП «архиепископ» Климент Кущ заявлял, что у него была негласная сделка с Лазарем – тот беспрепятственно ездил в Киев (так как Крымская епархия до недавнего времени числилась в УПЦ), а взамен в Симферополе не трогали филаретовцев.
Митрополит Тихон, напротив, известен как деятельный пастырь и пламенный русский патриот. Он был наместником Сретенского монастыря в городе Москве, а с 2018-го – игуменом Псково-Печерского монастыря. В Псковской области считают его уход большой потерей. В Крыму Шевкунов последние годы курирует развитие историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе.
Назначению отца Тихона очень рады в новых российских регионах.
«Назначение Владыки Тихона на крымскую кафедру играет важную роль и для херсонских священников и приходов на Левобережье. Из-за невозможности сообщения с правым берегом и общения с правящим архиереем священники часто обращаются в Крымскую митрополию за помощью, а священники Крымской митрополии помогают приходам, пострадавшим от обстрелов и наводнения», – написал настоятель Свято-Серафимовского храма города Голая Пристань Херсонской епархии протоиерей Геннадий Шкиль в своем тг-канале.
«Отец Тихон один из самых ярких лидеров Русской Православной Церкви, считается духовником Путина. Молодой и очень умный. Мы с ним очень тесно работали по борьбе с водочной и пивной мафией в России. Отец Тихон! Вы можете рассчитывать на полную нашу поддержку в Крыму», – написал политолог Сергей Марков.
Известный православный эксперт Кирилл Фролов считает, что назначение Шевкунова в Крым расставляет акценты на будущее Русской Церкви.
«Нет сомнений, что митрополит Тихон сделает там всё на высшем уровне, «витрину Русской Церкви». Грандиозный комплекс в Херсонесе, символизирующий преемство России от Византии, концепцию России как Катехона и Москвы как Третьего Рима.
Но утверждать, что на пути у митрополита Тихона все будет безоблачно, оснований нет, ему предстоит серьёзное испытание. Наивно думать, что из-за войны на Святой Земле США и их шестёрка Зеленский отказались от нанесения России критического поражения перед выборами президента России в марте 2024 года.
Поэтому нападение на Крым неизбежно, и от крымского митрополита Тихона во многом зависит, чтобы нынешний этап Священной Войны за Православие в Новороссии и Малороссии стал завершающим в контексте победы России, а это освобождение Одессы и Матери городов Русских, колыбели крещения Руси – Киева», – пишет Фролов.
«Из крымских митрополитов будет легче в Патриархи, нежели из псковских», – отмечает политолог Георгий Бовт.
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