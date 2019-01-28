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Новым лидером «Единой России» в Севастополе стал депутат, не поддержавший Овсянникова
И.о. секретаря партии «Единая Россия» в Севастополе стал депутат Госдумы Дмитрий Саблин, лидера организации «Боевое братство». Об этом сообщает официальный сайт «ЕР», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Решение было принято в связи с добровольным сложением полномочий секретаря Севастопольского отделения партии Бориса Колесникова.
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«Дмитрий Вадимович для Севастополя – человек не новый, не чужой. Его отец родился в Севастополе, и его дед защищал Севастополь», – сказал секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.
По его словам, Саблин, отвечающий за сентябрьские выборы в регионе, уже провел целую серию встреч в Севастополе.
Напомним, что ранее Дмитрий Саблин пообещал поддержку севастопольцам, выступающим за реконструкцию Матросского бульвара. Ее проводил благотворительный фонд «35-я береговая батарея» героя Русской весны Алексея Чалого, однако правительство города запретило работы из-за конфликта губернатора Дмитрия Овсянникова с Чалым.
«Ситуация с Матросским бульваром в городе-герое Севастополе требует немедленной разрядки. Нужно снизить градус напряжения. Я всегда был и буду на стороне жителей. Любые решения, касающиеся развития Севастополя, должны приниматься с согласия и одобрения людей — им лучше знать, что нужно для города. С учетом нелегкого исторического пути, мнение севастопольцев заслуживает особого уважения», – говорил Саблин о ситуации вокруг Матросского бульвара.
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