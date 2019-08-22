Новым мэром Риги избран русский…коллаборационист

22.08.2019, Москва, Александр Ростовцев

В понедельник в Рижской думе состоялось внеочередное многочасовое заседание, посвящённое выборам мэра латвийской столицы. Новым градоначальником Риги избран представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров, бывший заместитель предшественника Нила Ушакова. За его кандидатуру проголосовали 35 из 60 депутатов. Оппонентом Бурова в борьбе за кресло выступил председатель фракции «За развитие Латвии» Виестурс Зепс, за которого было отдано всего 12 голосов.

Рига осталась без мэра в начале апреля 2019 года. Нил Ушаков, руководивший городом 10 лет, был отстранён от должности министром по охране среды и муниципального развития по обвинению в коррупции в рижском муниципальном ведомстве общественного транспорта.

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Однако, несмотря на арест подчинённых Ушакову чиновников, следствию не удалось связать «русского мэра» ни с одним уголовным делом даже в качестве свидетеля. И, как теперь утверждают, отставка была выгодна Ушакову, давно задумавшему сменить обстановку с хлопотной рижской мэрии на непыльную работёнку евродепутата.

Буров, как заместитель мэра, какое-то время возглавлял рижскую мэрию в качестве «и. о.».

С уходом Ушакова ситуация в мэрии латвийской столицы представляла собой противоборство блока безусловно латышских партий, в той или иной мере выражающих позиции местных националистов, и условно «русского блока» «Согласие» и ЧСР, вяловато представляющих интересы русских и русскоязычных рижан.

А, поскольку условно «русский блок» даже после отставки Ушакова сохранил контроль над Рижской думой, то кандидатура нового мэра была выдвинута из его рядов, но уже от фракции ЧСР. Предшественником Бурова стал бывший начальник оперативного отдела 40-й армии в Афганистане полковник Дайнис Турлайс, так и не преодолевший приставку «и. о.» из-за безобразного конфликта с делёжкой должностей фракционными депутатами, в результате которого «Согласие» потеряло четырёх обладателей мандатов, перекочевавших в собственную фракцию «Независимых депутатов».

Таким образом, накануне внеочередного голосования, латышский блок в Рижской думе имел перевес в один голос, но не сумел реализовать численное превосходство из-за упоротости и недоговороспособности входящих в него депутатов.

Казалось бы, русским рижанам надо радоваться: нацики не прошли! Но на деле ситуация с избранием Бурова не выглядит так уж оптимистично.

Олег Буров, уроженец Риги, имеет медицинское и экономическое образование. С началом латвийской «незалежности» – на хозяйственных должностях в Юрмале. Долго и безуспешно пытался переквалифицироваться из завхоза в политика, пока в 2017 году не попал в Рижскую думу по списку фракции «Честь служить Риге». Заместителем Ушакова стал благодаря тому самому коррупционному скандалу, вытолкнувшему в отставку тогдашнего вице-мэра Америкса. С тех пор прочно удерживает рычаги власти в своих руках.

Из Риги сообщают, что, при обсуждении кандидатуры будущего мэра, Бурову удалось получить поддержку дополнительных голосов из латышского блока благодаря своей соглашательской позиции по ряду принципиальных для нациков вопросов: демонтаж мемориала Освободителям Риги и других советских объектов, торчащих у неадекватов костью в горле. А также амёбно-расплывчатой позицией по вопросу перевода всех детских садов Риги на латышский язык обучения.

На первый взгляд Буров вроде бы дискутирует с националистами, предлагая растянуть процесс на длительный срок в связи с нехваткой кадров, называет их требования «политической риторикой», но в его речи проскальзывают знакомые интонации лояльных русскоязычных Украины, оправдывающих разгул мовнюкового угара личной выгодой и спокойствием, вроде поцеватого Яна Валетова или того же Зеленского.

Самую суть свежеиспеченного мэра Риги Бурова передаёт его июньское интервью латвийскому интернет-изданию Delfi:

«Я из тех русских, кто никогда не голосовал за «Согласие», – рассказал Буров, – за исключением, конечно, общих решений в Думе, которые мы принимали в одном блоке с «Согласием». Но на выборах я не голосовал потому, что меня больше интересует экономика, а не политика. В «Согласии» я вижу скорее политическую полемику, чем понимание экономических вопросов и их решение».

По его словам, он никогда не участвовал в праздничных мероприятиях 9 Мая у памятника Победы и, по его мнению, мэр Риги не должен в таком участвовать.

Неправильным было, с точки зрения Бурова, и то, что Ушаков проголосовал за русский язык как второй государственный. «Моя дочь, которой сейчас 28 лет, тогда сказала: «Спроси своего Нила, зачем он это делает? Мне все равно, на каком языке говорить!». Когда в Риге прошли протесты с лозунгом «Руки прочь от русских школ», моя дочь в них не участвовала. Когда она училась в основной школе, учителя удивились, когда она написала в сочинении, что ее любимый праздник – день рождения Латвии, 18 ноября».

О «Русском союзе Латвии» Татьяны Жданок, пожалуй, единственной общественной организации, бескомпромиссно отстаивающей права русскоязычных граждан Латвии, новый мэр-надёжа высказался следующим образом:

«Можно только удивиться, как спустя столько лет после восстановления независимости находятся молодые люди, готовые голосовать за РСЛ. Они же граждане Латвии! Я это эмоционально и ментально не понимаю. Ладно еще люди в годах, у которых трудности с языком…».

Откровенно лакейская позиция бывшего завхоза возмутила русскую общественность Риги и Латвии. Его речь охарактеризовали как «выплеснутую грязь» и «политическое самоубийство».

Особо памятливые припомнили Бурову его «заслуги» из «святых девяностых», когда завхоз на службе тогдашнего рижского мэра Боярса ставил палки в колёса русской партии «Согласие», в которой же и состоял.

С трудом, но «Согласию» удалось тогда избавиться от этого кадра.

Второе явление Бурова рижанам произошло благодаря Ушакову, которого теперь топит и мажет грязью дорвавшийся до кресла мэра бывший подчинённый. И если колеблющийся и непоследовательный Ушаков стал большим разочарованием русских жителей Латвии, об отставке которого не стоит жалеть, то появление Бурова в роли туземно-ориентированного бургомистра пробило даже это днище.

Из всего вышесказанного следует, что Бурова ни в коей мере нельзя считать выразителем мнений и защитником прав русских рижан. Этот деляга выступает фигурой технической, компромиссной, вероятно, чтобы подготовить русскую общину Риги к весьма неприятным переменам. Например, к сносу советских мемориалов, отмене празднования Дня Победы в Риге и введению ещё более суровых мовнюковых репрессий.

Если бы в Риге были прямые выборы мэра, Буров стопроцентно пролетел бы мимо кресла мэра латвийской столицы – личность он настолько одиозная, что против него высказываются как русская, так и латышская общины Риги. Причём, ни одной из них одновременно Буров не в состоянии угодить при всей своей очевидной гибкости. И это даёт некоторую надежду, что пребывание на должности мэра откровенного белоподкладочника не будет ни долгим, ни спокойным.

Руководить столицей Латвии сей коллаборационист будет до 2021 года. Остаётся надеяться, что наворотить дел за оставшиеся два года этот «европейский русский» во главе Риги не успеет…