Новым министром обороны Украины стал бывший подчиненный Полторака
Должность главы Министерства обороны Украины занял Андрей Загороднюк, кандидатура которого была внесена президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующее решение было принято большинством парламентариев нового созыва в ходе пленарного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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За нового министра обороны отдали свои голоса 314 из 405 нардепов, против проголосовали только лишь 25 членов партии экс-президента «Европейская солидарность».
С начала июля и до настоящего момента Загороднюк находился на должности советника президента Украины, а также являлся членом наблюдательного совета «Укроборонпрома» и руководителем коммерческой компании «Дискавери Консалтинг Инжиринс», зарегистрированной в Британии.
Отметим, что с 2015 по 2017 год Андрей Загороднюк возглавлял «Проектный офис реформ» при Министерстве обороны Украины, когда ведомством руководил ставленник экс-президента Петра Порошенко генерал Степан Полторак.
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