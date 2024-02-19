«Новым «Минском» воспользоваться не удастся, русские не повторят свои ошибки» – украинский дипломат

В случае нового перемирия стороны начнут использовать паузу, чтобы нарастить потенциал, и «Украина с партнёрами» явно проиграют России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что никакого перемирия. Все это понимают, здесь я говорю не к тому, что не понимаю, что мы тоже теряем в войне. Я думаю, что это должны определять люди, которые воюют. Там настроения такие, что лучше уже додавить, насколько я слышу. В два прыжка эту пропасть не перепрыгнешь. Дать им восстановиться какое-то время? Они потом пойдут дальше, наштампуют ракет, а они действительно это делают, и пойдут дальше. Это ничего не даст. Во-вторых, а какую вы линию проведёте? Каждая линия неграницы Украины будет абсолютно уязвима для провокации. Это практически невозможно. В более спокойных условиях, кстати, это очень критиковалось, когда эта линия разграничения в своё время вводилась», – сказал Чалый.

По его убеждению, российская сторона больше не будет просто ждать выполнения своих обязательств противником, как это было во времена Минских соглашений.

«И это признание Путина – то, что он проиграл время, это привет всем, кто видит в Минских соглашениях только одну сторону. Пусть посмотрят ту сторону, которую увидел Путин. На всех площадках они теперь кричат, что нас обдурили. Тогда это отведение – и то было просто Россией разрушено, а каким образом держать 4000 километров? Это я себе представить не могу. Пауза будет использована более эффективно Россией, а не нами с партнёрами, к сожалению. То есть мы проиграем в паузе, это очевидно. Поэтому выбора у нас пока что нет», – рассуждал дипломат.