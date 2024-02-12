Новым омбудсменом Крыма стал предшественник Поклонской

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Новым омбудсменом Крыма стал Александр Штехбарт, который весной 2014 года не выдержал и нескольких дней на посту прокурора республики, уступив должность Наталье Поклонской.

Сегодня Штехбарта утвердили в должности уполномоченного по правам человека на заседании Госсовета Крыма, а кандидатуру предложил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В представлении депутатам Штехбарт рассказал, что 25 лет проработал в прокуратуре, затем в Минтруда республики, где занимал должность начальника управления по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы. Последнее место работы – аппарат уполномоченного по правам человека.

В марте 2014 года прокурор Крыма Вячеслав Павлов отказался переходить под управление республики и покинул пост. Вместо него на сессии 6 марта парламент Крыма утвердил Штехбарта, который был прокурором Центрального района Симферополя. Штехбарт не продержался в должности и пяти дней – на внеочередной сессии главой надзорного органа назначили Наталью Поклонскую, которой на тот момент было 33 года. В сессионном зале тогда грустно пошутили, что мужчин в прокуратуре, увы, не осталось.

С 2019 года пост омбудсмена в республике занимала Лариса Опанасюк, которая перешла на эту должность из Совмина Крыма. В мае прошлого года Опанасюк уволилась по собственному желанию, а в октябре скончалась в возрасте 60 лет. Её дочери-артистки из дуэта «Анна-Мария» живут в Киеве и поддерживают ВСУ.