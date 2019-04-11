Новым послом Сербии в России стал известный военкор – Москва тоже готовит замену

11.04.2019, Белград, Ксения Голуб

Новым послом Сербии в России стал известный журналист и военный комментатор Мирослав Лазански, который накануне получил агреман в Москве.

Новый посол сменит профессора Славенко Терзича, который в 2017 году закончил четырехлетний срок пребывания на должности.

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Лазански родился в 1950 году в Карловаце в Хорватии. Высшее образование получил на Юридическом факультете университета в Загребе.

Начинал работу в качестве журналиста в ряде загребских СМИ. Он писал о вооруженных конфликтах, таких как войны в Афганистане и Персидском заливе, первой Чеченской кампании и Крымском кризисе. Собеседниками Лазански в свое время были крупные политические и военные деятели разных стран.

В 1991 году Лазански принял предложение от крупнейшего издания Сербии Politika и стал его комментатором. Проработал здесь до осени 1995 года.

Далее сотрудничал с рядом СМИ. Известен своими глубокими пророссийскими взглядами.

Российский политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, в беседе с «ПолитНавигатором» отметил, что «смена сербского посла в России ожидалась давно».

«Предыдущий представитель Сербии, господин Славенко Терзич – это в высшей степени отличный посол, который много чего сделал для развития российско-сербских отношений. Я думаю, что за его заслуги его вполне можно наградить какой-то медалью или орденом, потому что это настоящий подвижник российско-сербских отношений.

Видимо, президент Сербии Александр Вучич его решил по каким-то своим соображениям заменить. На смену ему приходит тоже не неизвестный человек. Это человек, который давно готовился для того, чтобы занять кресло посла, это, пожалуй, один из лучших сербских журналистов, самый известный и авторитетный военный журналист Сербии Мирослав Лазански, многолетний автор газеты Politika, главной сербской газеты.

Мирослав говорит по-русски, он был во всех «горячих» точках, он очень хорошо знаком с ситуацией в Сирии и других местах. Я думаю, что Сербия выигрывает в любом случае.

С господином Славенко Терзичем, предыдущим послом, российско-сербские отношения были на высоком уровне. И с будущим послом этот уровень, может быть, будет еще выше поднят. Безусловно, Лазански, как человек более молодой и более активный, будет как-то выстраивать не только формальную, но и неформальную коммуникацию, потому что он журналист, и для него это – первый опыт дипломатической службы. Хотя, я уверен, что он с ним справится.

Я так полагаю, что будет больше информационных поводов, связанных с работой посольства Сербии в России, поскольку его предыдущая работа должна наложить свой отпечаток.

В целом, я считаю, что это очень хороший ход. Я уверен, что и господину Терзичу тоже что-то предложат в Сербии, какое-то место.

Но с этим же вопросом связана и грядущая смена посла России в Сербии. Господин Чепурин, который очень давно там уже сидит, по моей информации, в июне будет сменен на другого человека – нынешнего заведующего Четвертого балканского департамента МИД России Александра Боцан-Харченко.

Это будет, конечно, очень большой шаг в усилении России, потому что господин Чепурин, он кадровый дипломат с многолетним стажем работы, но за рамки дипломатического протокола он никогда не выходил, в отличие от своего предшественника Александра Конузина.

В то же самое время Александр Боцан-Харченко – это человек очень заслуженный, с огромным опытом работы на Балканах, в частности в Боснии он был послом России, он возглавлял Департамент балканский, так что его назначение усилит позиции России в Сербии», – заявил Бондаренко.

Дипломатические перестановки «ПолитНавигатору» также прокомментировал московский политолог Алексей Мартынов.

«Послы иногда меняются, никто не работает бесконечное количество времени в одной стране. Российско-сербские отношения находятся на очень высокой ноте взаимодействия. Мы помним недавний успешный визит президента России Путина в Сербию, где сербы его встречали всей Сербией на площади аплодисментами и овациями, мы помним, как президент Сербии был награжден одной из высших государственных наград России. То есть, динамика развития российско-сербских отношений очень высокая. В этом смысле я думаю, что никакого подтекста в смене посла нет, просто идет обычная ротация. Россия всячески поддерживает экономические, культурные, политические связи с Сербией. Думаю, что новый посол активно продолжит дело, начатое его предшественником», – заявил Мартынов.