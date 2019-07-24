Новым премьером станет аватар Зеленского и слуга «Слуги народа»

24.07.2019, Киев, Игорь Петров

На пост премьера будет назначен человек президента, который будет зависеть лишь от него и не будет нести никакой ответственности перед обществом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он фактически говорит, что премьером будет не известный нам человек без своей опоры в парламенте, без рейтинга, соответственно, без ответственности перед обществом.

То есть нас ожидает вариант Яресько, Абромавичюс, Супрун – технократы, которые нанимаются и приходят с конкретными задачами, ни на что не смотрят, ни на кого не ориентируются, никого не слышат – ни в парламенте ни в обществе.

Таких себе «финансовых киллеров», которые придут, выполнят определенную задачу и уйдут не чувствуя ни ответственности, ни благодарности, ни наказания за то, что они сделали.

Вот о чем говорит президент – что премьером будет его человек, без какой-либо поддержки. Он будет аватаром президента – мини-Зеленский на своей должности. Кто это будет?

Я думаю шансы есть у Рашкована, у Абромавичуса, и у Андрея Богдана, и у Олега Устенко, и у Гончарука, и у некоторых других экономистов. Но в этой системе премьер будет слугой «Слуги народа». Это – проблема для парламентско-президентской республики. Снова будет разорвана вертикаль власти в части «коалиция-правительство», – констатировал Бортник.