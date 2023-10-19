Новым регионам потребуется более длительная интеграция в сравнении с Крымом – Константинов

Владимир Гладков .  
19.10.2023 19:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Ситуация в новых регионах России кардинально отличается от ситуации в Крыму в 2014 году.

Об этом председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация в новых регионах России кардинально отличается от ситуации в Крыму в 2014 году....

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«Общаясь с новыми регионами, я понимаю, что там все абсолютно по-другому. Мы пытаемся им помочь. Самая главная проблема – это отсутствие кадров на всех уровнях власти, что осложняет принятие даже самых простых решений. Настроения там кардинально отличаются от настроений в Севастополе и Крыму. Это важная вещь, с которой нужно работать. Это сложность, которую нужно преодолевать. Обучение законам является задачей не менее важной, чем принятие этих законов.

В новых регионах очень важно не ошибиться с этим, не запаздывать», – сказал Константинов.

Крымский спикер призвал новые регионы не спешить с завершением переходного периода, чтобы сохранить все сферы экономики, адаптировав их к российскому законодательству

«Нужно понимать, что эти люди жили в совершенно другом общественно-правовом поле, кардинально отличающемся от Русского мира. Обычные правила и стандарты – все взято из Европы. Особенно активно этот процесс шел последние 8 лет. Мы даже не предполагаем, сколько законов и подзаконных актов нашу жизнь сопровождают», – сказал Константинов.

По его мнению, Крым и Севастополь показали «феноменальный опыт «бескровной эффективной интеграции» в сроки меньше намеченных.

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