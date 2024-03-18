«Новым регионам срочно нужны реабилитационные процедуры» – сенатор от Запорожской области

Максим Столяров.  
18.03.2024 20:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Необходим срочный запуск предприятий на новых территориях РФ, каждый месяц простоя которых ведёт к огромным потерям.

Об этом в ходе Круглого стола Совета Федерации по экономической политике заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходим срочный запуск предприятий на новых территориях РФ, каждый месяц простоя которых ведёт к...

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«Мы действуем достаточно правильно. У нас по каждому направлению есть подвижки, мы что-то сделали.

Проблема только одна. У нас тот момент, когда нужны реабилитационные процедуры. Нам надо быстрее их запустить [предприятия на новых территориях], потому что простой каждого предприятия в течение полугода-года – это проблема. И это в каждом направлении.

Мне очень приятно видеть динамику по сравнению с прошлым годом, по всему. Я вижу, есть хорошие планы и на этот год, и на следующий. Но долго», – сказал Ворона.

Он подчеркнул, что необходимо срочное федеральное финансирование для запуска предприятий.

«Возможность выделить какую-то копейку уже в этом году гораздо нужнее, чем в следующем. Сейчас такая ситуация, когда необходимо как можно быстрее насытить.

Уже изнашивается оборудование. А если предприятие не работает – его растаскивают, мы с этим сталкиваемся каждый день. Нужен запуск. Это не только к промышленности и туризму относится, но и к сельскому хозяйству», – добавил сенатор.

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