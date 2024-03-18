«Новым регионам срочно нужны реабилитационные процедуры» – сенатор от Запорожской области

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Необходим срочный запуск предприятий на новых территориях РФ, каждый месяц простоя которых ведёт к огромным потерям.

Об этом в ходе Круглого стола Совета Федерации по экономической политике заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действуем достаточно правильно. У нас по каждому направлению есть подвижки, мы что-то сделали. Проблема только одна. У нас тот момент, когда нужны реабилитационные процедуры. Нам надо быстрее их запустить [предприятия на новых территориях], потому что простой каждого предприятия в течение полугода-года – это проблема. И это в каждом направлении. Мне очень приятно видеть динамику по сравнению с прошлым годом, по всему. Я вижу, есть хорошие планы и на этот год, и на следующий. Но долго», – сказал Ворона.

Он подчеркнул, что необходимо срочное федеральное финансирование для запуска предприятий.

«Возможность выделить какую-то копейку уже в этом году гораздо нужнее, чем в следующем. Сейчас такая ситуация, когда необходимо как можно быстрее насытить. Уже изнашивается оборудование. А если предприятие не работает – его растаскивают, мы с этим сталкиваемся каждый день. Нужен запуск. Это не только к промышленности и туризму относится, но и к сельскому хозяйству», – добавил сенатор.