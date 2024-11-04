Ноздря в ноздрю: ко дню голосования Трамп и Харрис пришли с одинаковой поддержкой

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Завтра в США (по московскому времени) – решающий день голосования по выборам президента. К этому моменту, по данным портала портал Axios, более 50 млн американцев уже досрочно проголосовали. Из них около 39% зарегистрированы как демократы, и около 36% — как республиканцы.

Попытки намеренного «слива» данных о якобы результатах досрочного голосования в отдельных штатах уже выхвали ряд скандалов с обвинениями в адрес штаба Камалы Харрис со стороны штаба Трампа.

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Тем временем, если верить итоговому общенациональному опросу NBC News, кандидаты идут буквально «ноздря в ноздрю: за Харрис и Трампа готовы проголосовать равное число избирателей. Оба кандидата получили по 49% поддержки. Только 2% зарегистрированных избирателей пока не определились с выбором.

В несколько более благоприятных для республиканцев условиях, что означает большую явку среди мужчин, белых избирателей и избирателей без высшего образования хотя бы на несколько процентных пунктов, Трамп опережает Харрис на 2 пункта, 50-48%.

Но в более благоприятных для демократов условиях явки — что означает небольшое увеличение числа женщин, белых избирателей с высшим образованием и цветных избирателей, пришедших на избирательные участки — эти результаты опроса показывают, что Харрис опережает Трампа на 3 пункта, 50% против 47%.

Тем не менее, из-за действующей в стране системы коллегии выборщиков исход президентских выборов в конечном итоге будет определяться тем, что произойдет в ключевых штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, отмечают аворы опроса. И последние опросы в этих штатах показывают близкий отрыв и небольшую определенность.

При этом, как отмечает NBC News, Камала Харрис имеет преимущество над Трампом в вопросах, которые касаются защиты среднего класса и защиты права на аборт. В то же время Дональд Трамп имеет «двузначное преимущество» в вопросах экономики, миграции и стоимости жизни.

Кроме того, избиратели, в целом, позитивно оценивают предыдущий президентский срок Трампа.

Интересно, что соотношение 49% к 49% практически не изменилось по сравнению с результатами октябрьского опроса NBC News, по результатам которого оба кандидата «зашли в тупик», набрав по 48%, отмечает телеканал.

NBC News проводил заключительный опрос с 30 октября по 2 ноября, в нем приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей, большинство из которых были опрошены по телефону. Погрешность составляет около 3,1 п.п.

The Wall Street Journal приводит прогнозы экспертов, если верить которым, после президентских выборов в США может вырасти инфляция. Впрочем, согласно другим прогнозам, оба кандидата выступают за стимулирование экономического роста, что не позволит инфляции снизиться еще сильнее.

При этом экономистов беспокоят возможные действия Трампа, в том числе — предложения ввести повсеместные пошлины на импортные товары, прежде всего, китайского производсва, а также депортировать иностранных рабочих и надавить на Федеральную резервную систему, чтобы та снизила ключевую ставку.

Не менее напряженные ожидания царят и на внешнеполитическом контуре. В конце октября Reuters со ссылкой на осведомленные источники писал, что европейские дипломаты готовятся ужесточить санкции против России, чтобы в случае победы Дональда Трампа они продолжили действовать в долгосрочной перспективе.

Как рассказали агентству три дипломата Евросоюза, в блоке работают над «всеобъемлющим положением», которое может применяться либо к военным товарам, либо к более широкому спектру запрещенного экспорта. По их словам, оно позволит таможенникам задерживать грузы, если путь их следования по документам кажется нелогичным.