Нож против автомата – как «развлекаются» ВСУшники в Донбассе

24.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Двое военнослужащих украинской армии, находящиеся в зоне «ООС», после возникшей между ними ссоры были доставлены в медицинское учреждение с пулевым и ножевыми ранениями.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, уровень морально-психологического состояния киевских силовиков в зоне «ООС» остается на крайне низком уровне, и, как следствие, продолжается рост небоевых потерь.

«22 мая, двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка получили ранения тяжелой и средней степени тяжести. Инцидент произошел в ходе возникшего между ними конфликта, в результате которого один из них нанес три ножевых ранения своему обидчику. Защищаясь, раненый солдат выстрелил в сослуживца из своего автомата, ранение пришлось в область живота», – рассказал Яков Осадчий.

Он также добавил, что оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, а в подразделении проводится служебное разбирательство.

«Командир бригады полковник Алексей Майстренко представил очередные потери в штаб «ООС» как боевые, полученные в результате якобы обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР», – отметил начальник пресс-службы УНМ ЛНР.