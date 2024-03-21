«Нравится или нет – война касается каждого» – генерал НАТО принуждает Украину к тотальной мобилизации

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Для продолжения войны против России Украине необходимы не техника и боеприпасы, а в первую очень – новые солдаты.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил генерал НАТО Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война касается каждого. Нравится это, или нет, но речь идёт о людях, о народе. Не про новые гранаты, БМП и танки. Вам и нам нужны новые солдаты. Солдаты гибнут, получают ранения. И тогда идёт речь о призыве в армию, все аспекты которого сейчас обговариваются. И для НАТО это сложная проблема. Речь не о технических средствах, а о людях, о поддержке всего общества. Это общая ответственность, поскольку речь идёт о вашей стране», – сказал Бауэр.