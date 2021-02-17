Ну что, Шарий, помогли тебе твои…

17.02.2021, Варшава, Олег Хавич

Новости Украины

В истории с обвинением СБУ Анатолия Шария в «государственной измене» есть один интересный нюанс. На протяжении почти семи лет Шарий подчёркивал, что он украинский блогер, патриот Украины, неотъемлемой частью которой является Крым.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет западноукраинский политолог Олег Хавич, вынужденный уехать в Польшу после «наезда» СБУ за организацию конференции по правам национальных меньшинств на Буковине.

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…Меня всегда поражали люди, которые, попав под пресс государственной машины, изо всех сил изображают преданность ей. Когда в юности читал материалы о процессах конца 1930-х годов против видных большевиков, которые в зале суда и перед расстрелом кричали о верности коммунистической идее и лично товарищу Сталину, не думал, что увижу нечто подобное в окружающей меня жизни. Однако «никогда не говори никогда». Я имею в виду популярного в русскоязычном сегменте интернета блогера Анатолия Шария.

Мне всегда тяжело писать о людях, которых я лично знаю, особенно если знакомство давнее, а человек стал знаменитостью – в отличие от меня. Поскольку журналистская тусовка в Киеве весьма узкая, то ничего удивительного, что в 2010-м мы с Шариём оказались в одной редакции. Речь о сайте «Обозреватель» Михаила Бродского, который тогда, выпрыгивая из штанов, поддерживал режим Виктора Януковича. Кстати, главредом издания тогда был Михаил Подоляк, ныне один из «дискурсмонгеров» режима Ермака-Зеленского. Помните знаменитую встречу Януковича с главными редакторами в 2011 году в Межигорье? Там были Шустер, Ткаченко, Гужва, Киселёв и… Подоляк, причём «Обозреватель» был единственным представителем интернет-СМИ на той «прогулке по пенькам».

В те времена Анатолия Шария сложно было назвать «украинским патриотом»: по-украински он говорить не умел (кстати, не научился до сих пор), а в голове у него была привычная для постсоветского человека каша из гипотетических дворянских предков и «Сталина на них нет». Основой его натуры была (и остаётся) привычная для многих киевлян ксенофобия в отношении «рогулей», которыми он называл как культурно-этнических, так и политических украинцев. Потому ничего удивительного, что когда в 2012 году у Шария возник конфликт с «крышей» в МВД, снабжающей его материалами для «расследований», то его «борьба с режимом Януковича» не имела ничего общего с атаками в том же направлении со стороны будущих «лидеров Майдана».

Но потом под прикрытием «Майдана» на Украине произошёл вооружённый государственный переворот, сформированный по его итогам нацистский режим провозгласил часть сограждан «неправильными», и начал готовиться к их физическому уничтожению – что сначала привело к уходу Крыма и Севастополя в Россию, а потом и к вооружённому восстанию на Донбассе.

И тут Анатолий Шарий, который немало сделал для раскрытия военных преступлений «украинских лыцарей» на Донбассе, обнародования информации об «Одесской Хатыни», а также злоупотреблениях киевского режима во всех сферах, вдруг осознал себя украинским патриотом. В своих видео он постоянно подчёркивал, что Крым – это Украина, на Украине нужен только один государственный язык – украинский, и вообще вся его деятельность направлена исключительно на благо Украины – просто какой-то другой, несуществующей в действительности.

Шарий постоянно судился с украинскими СМИ, называющими его «пророссийским блогером» и «кремлёвским пропагандистом», приглашал в эфир своего юутуб-канала нациста Карася и «хороших парней, ветеранов АТО». А когда была создана «Партия Шария», её лидер публично заявлял, что в этой политической силе есть участники карательной операции на Донбассе, которые могут «убить за георгиевскую ленту». Правда, всё это лишь усиливало ненависть к Анатолию Шарию со стороны «сертифицированных патриотов» – потому информация о том, что СБУ предъявила блогеру подозрение в «государственной измене», стали лишь вишенкой на торте.

Как тут не вспомнить гоголевского Тараса Бульбу с его нетленным «ну что, сынку, помогли тебе твои…». Я могу понять людей, которые остались на подконтрольной Киеву территории, и потому вынуждены повторять мантры власти о «революции гиДНОсти» и «российской агрессии». Однако зачем это делать, находясь в комфортной эмиграции, да ещё имея международно признанный статус беженца, – ума не приложу.

Хотя у меня такого статуса нет, и вряд ли стоит ожидать его от Польши, которая стала одним из главных бенефициаров госпереворота на Украине, однако я, в отличие от Шария, много лет пишу очевидные истины: Крым – это Россия сегодня, Новороссия – это Россия завтра, нацистский киевский режим сформирован после вооруженного государственного переворота, и с апреля 2014 года массово убивает граждан б/УССР, причём не только на Донбассе или в Одессе, но и по всей подконтрольной территории.

Правду говорить легко и приятно. Какой смысл унижать себя ложью, если за это Киев всё равно обвинит в госизмене?