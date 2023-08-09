«Ну, это дичь какая-то» – Развожаев указал на дверь чиновнику-«социопату»

Директор ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» Денис Жданов написал заявление об увольнении после скандала с покупкой автомобиля Citroën за 12 миллионов бюджетных рублей.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну, это дичь какая-то. Иногда у нас некоторые вот товарищи как будто в скафандре ходят. С неделю мне кажется из каждого утюга обсуждается проблематика поддержки отечественного автомобилестроения, но даже дело не в этом – дело в том, что просто нельзя сказать, что бюджет переполнен. Понятно, что без автомобиля, без автотранспорта работать невозможно, выезжать на те же объекты и так далее. Это для экспертизы, и для стройнадзора, для любых наших ведомств. Очевидно же, что при закупке надо руководствоваться методом здравого смысла, просто адекватной оценки обстановки. У нас сейчас огромные потребности бюджета на специальную военную операцию, обеспечение нашего закона, который мы приняли о поддержке. Если у вас есть прибыль от коммерческих услуг, как нам пытались объяснить, так сдайте её в бюджет, мы найдём куда ее потратить», – заверил губернатор.

«Для меня это абсолютно недопустимо, просто социопатия какая-то, вообще, – совершенно не позволительная в настоящее время. Поэтому, конечно же, закупка отменена этого премиального автомобиля, руководитель севастопольской экспертизы ушёл в отставку по собственному желанию, так как я в общем не представляю, как дальше работать с этим человеком. И, соответственно, те, кто готовил для него это решение – секретарь комиссии, зам по МТО, последуют за ним. Я надеюсь, что это будет адекватный урок для всех остальных севастопольских чиновников, что надо как-то голову включать, прежде чем про себя любимых думать», – подчеркнул Развожаев.

Накануне в своем телеграм-канале он сообщил, что увидел в соцсетях сообщение о закупке управления Главгосэкспертизы в Севастополе французского автомобиля за 12 миллионов рублей. Тут же было обещано, что закупку отменят, а директор Главгосэкспертизы будет отправлен в отставку.

Сразу же в сетях появились предположения, что непотопляемый Жданов не сработался с командой нынешнего губернатора по причине отказа в легализации заведомо неточных смет и проектов, и просто по неосторожности подставился с закупкой французского люкс-авто в лизинг на 12,7 миллионов рублей.