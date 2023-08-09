«Ну, это дичь какая-то» – Развожаев указал на дверь чиновнику-«социопату»

Любовь Смирнова .  
09.08.2023 19:57
  (Мск) , Севастополь
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Беспредел, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал


Директор ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» Денис Жданов написал заявление об увольнении после скандала с покупкой автомобиля Citroën за 12 миллионов бюджетных рублей.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Директор ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» Денис Жданов написал заявление об увольнении после скандала...

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«Ну, это дичь какая-то. Иногда у нас некоторые вот товарищи как будто в скафандре ходят. С неделю мне кажется из каждого утюга обсуждается проблематика поддержки отечественного автомобилестроения, но даже дело не в этом – дело в том, что просто нельзя сказать, что бюджет переполнен. Понятно, что без автомобиля, без автотранспорта работать невозможно, выезжать на те же объекты и так далее. Это для экспертизы, и для стройнадзора, для любых наших ведомств. Очевидно же, что при закупке надо руководствоваться методом здравого смысла, просто адекватной оценки обстановки.

У нас сейчас огромные потребности бюджета на специальную военную операцию, обеспечение нашего закона, который мы приняли о поддержке. Если у вас есть прибыль от коммерческих услуг, как нам пытались объяснить, так сдайте её в бюджет, мы найдём куда ее потратить», – заверил губернатор.

«Для меня это абсолютно недопустимо, просто социопатия какая-то, вообще, – совершенно не позволительная в настоящее время. Поэтому, конечно же, закупка отменена этого премиального автомобиля, руководитель севастопольской экспертизы ушёл в отставку по собственному желанию, так как я в общем не представляю, как дальше работать с этим человеком. И, соответственно, те, кто готовил для него это решение – секретарь комиссии, зам по МТО, последуют за ним.

Я надеюсь, что это будет адекватный урок для всех остальных севастопольских чиновников, что надо как-то голову включать, прежде чем про себя любимых думать», – подчеркнул Развожаев.

Накануне в своем телеграм-канале он сообщил, что увидел в соцсетях сообщение о закупке управления Главгосэкспертизы в Севастополе французского автомобиля за 12 миллионов рублей. Тут же было обещано, что закупку отменят, а директор Главгосэкспертизы будет отправлен в отставку.

Сразу же в сетях появились предположения, что непотопляемый Жданов не сработался с командой нынешнего губернатора по причине отказа в легализации заведомо неточных смет и проектов, и просто по неосторожности подставился с закупкой французского люкс-авто в лизинг на 12,7 миллионов рублей.

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