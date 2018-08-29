Ну и что, что санкции? США решили судиться с Россией из-за введенных пошлин

29.08.2018, Москва, Максим Карпенко

США обратились во Всемирную торговую организацию с иском в отношении России. Об этом сообщает «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские власти недовольны тем, что Москва ввели пошлины на импорт ряда товаров из США. Согласно процедуре, сейчас должны начаться консультации между странами.

Официальный Вашингтон аргументировал свою позицию тем, что Россия применяет эти пошлины только в отношении Соединенных Штатов в то время, как остальные страны-члены ВТО свободно импортируют свои товары в РФ. Пошлины России составляют от 25 до 40% на ряд американских товаров.

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Ранее Украина не смогла создать в ВТО группу экспертов по своему иску против России. Также Минэкономразвития Украины начало процедуру урегулирования спора в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Российской Федерацией относительно ограничений транзита товаров с территории Украины через территорию РФ в третьи страны.