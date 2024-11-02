«Ну нах** обманывать?» – СБУшник об оптимистических рапортах Зеленского

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Зеленский рассказывает населению абсурдные вещи, будто украинский ВПК в месяц производит больше, чем французский – за год.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«155-мм САУ Богдана мы выпустили «30 штук за месяц». Это президент заявил. Не знаю, кто ему об этом говорит. Во Франции, с её экономикой и ВПК, 155-мм САУ «Цезарь» выпускают всего 25 в год. У них всего на вооружении 72 штуки. А у нас – в месяц «30 штук». Где мы берём орудийный ствол для данной САУ? У нас нет технологии производства орудийных стволов. Такими технологиями владеет стран десять-двенадцать. Слава Богу, Россия при Сердюкове развалила, и сейчас они испытывают проблемы, восстанавливают», – сказал Стариков.

«Чтобы один ствол сделать, необходимо девять месяцев. Технологии только у десятка стран. Где мы 155-мм стволы берём? Ну нах** обманывать президента, и вводить его в заблуждение? Получается, если по «30 в месяц», у нас сколько артбригад уже должно быть? А где у нас ВПК, где у нас стволы делают, и по каким технологиям? Не по тем ли, что до войны и миномёты делали, и они разрывались? Взяли какую-то железную трубу, и с неё и начали стрелять», – напомнил СБУшник.