«Ну, не придурки?»: Путин признал, что Украина обманула РФ с отводом войск из-под Киева
Весной позапрошлого года Украина готова была подписать мирное соглашение с Москвой, но просила подать знак.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».
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«Они же отказались от переговоров, напомню, мы в Стамбуле обо всём договорились. Говорю это вам, представителям муниципальной власти, и все граждане России, конечно, должны знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всём. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит.
Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путём, надо войска отвести от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договорённости», – сказал президент РФ.
Он напомнил, что руководитель украинской переговорной группы, глава правящей партии в Раде Давид Арахамия признал, что Украина готовилась подписать мирное соглашение, но ее отговорили приехавший в Киев тогдашний британский премьер Борис Джонсон.
«Ну придурки, нет? Прямо сказать: «Если бы мы пошли на это, уже всё давно бы было закончено, полтора года назад». Это просто лишний раз подчёркивает, что они несамостоятельные люди. Это понятно для всех, для всего мира это очевидно», – резюмировал Путин.
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