«Ну, не придурки?»: Путин признал, что Украина обманула РФ с отводом войск из-под Киева

Весной позапрошлого года Украина готова была подписать мирное соглашение с Москвой, но просила подать знак.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации – участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».

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«Они же отказались от переговоров, напомню, мы в Стамбуле обо всём договорились. Говорю это вам, представителям муниципальной власти, и все граждане России, конечно, должны знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всём. Больше того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ лежит.

Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путём, надо войска отвести от Киева. Отвели. Через день они выбросили в помойку все договорённости», – сказал президент РФ.