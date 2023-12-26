«Ну, отрежьте себе ухо, чтобы не смахивать на «москалей» – в Мосийчуке вдруг стало не узнать нациста

Анатолий Лапин.  
26.12.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Украина, Церковь


Аргументы в пользу того, что украинцы должны отмечать Рождество не с 6-го на 7-го января, а 25 декабря, чтобы не быть похожими на «москалей», не выдерживают никакой критики.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе, нацист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аргументы в пользу того, что украинцы должны отмечать Рождество не с 6-го на 7-го...

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По словам Мосийчука, чтобы, наконец, удовлетвориться – и быть совсем не похожими на русских, украинцам нужно лишить себя какой-то части тела, а не переносить религиозные праздники.

«Если вы не хотите быть похожим на москаля, то отрежьте себе ухо, отрубите руку, прекратите пользоваться туалетной бумагой. Это жестко, но вы не будете тогда похожи. Ну и в самом конце – ребята, наш аргумент, что «не с Москвой» – не работает, потому что буквально через несколько месяцев, в мае, 5-го мая в следующем году вы будете праздновать Пасху.

И праздновать вы ее будете не с Европой, не с католиками и не с протестантами, а будете праздновать со всем православным миром – так устроено, потому что Православие без пасхалии невозможно. Можно Рождество носить туда-сюда. В том числе, с Русской Православной Церковью. Ну, тогда не празднуйте, откажитесь!», – негодовал Мосийчук.

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