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18.11.2021 08:23
(Мск),

Одесса,

Татьяна Белая
 
Авторская колонка, Дзен, Политика, Украина
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«Ну, погоди!» по-украински: Волки и зайцы в лицемерной политике

Новости УкраиныВы тоже, наверное, замечали, что самые активные сетевые комментаторы политических тем руководствуются принципом «Ну,...

Вы тоже, наверное, замечали, что самые активные сетевые комментаторы политических тем руководствуются принципом «Ну, погоди!»: волк плохой, потому что курит, а заяц хороший, потому что поливает цветы. Это просто. Но вот с тем, кого на какую роль назначить, уже сложнее — тут включается абсурдизм.

Казалось бы, есть определенный сегмент, сам себе на потеху (погибель?) выбравший Зеленского, потом разочаровавшийся в нем и «Слуге народа», и на безрыбье начавший поклоняться каждой швали, которая откалывается от Зе-команды с обличительными коленцами. Как в случае с Гео Леросом, например, которому публика внезапно зааплодировала, стоило тому показать президенту фак.

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Ну, вот как такое может быть — он аппарат президента в сотрудничестве с РФ обвиняет, как будто это что-то плохое, а вы ему аплодируете?..

А на днях история повторилась — нардепа Дмитрука исключили из «Слуги народа», и все — он сразу заяц. Не курит — это понятно, занимается пауэрлифтингом и владеет несколькими спортивными клубами в Одессе, не гей и интервью Шарию давал — вообще няша.


На фоне всяких там моральных уродов вроде Третьяковой, которая выбраковывала «некачественных» детей бедных граждан, Артем Дмитрук действительно производит впечатление существа разумного, способного мыслить критически. Он сравнивал Арахамию с Маугли, назвал Ройтбурда «педофилом, наркоманом и человеком, развращающим общество», выступал против тарифного геноцида, указывал на космический непрофессионализма Зе-команды. Порохоботы, опять-таки, его ненавидят — за то, что нардеп считает 2 мая в Одессе преступлением. Понятно, что все это созвучно мыслям т. н. адекватников и как серпом по яйцам Зеленскому, за что Дмитрука и исключили из фракции «Слуги народа».

Таким образом адекватники слепили из опального депутата героя раньше, чем экс-спикер ВР Дмитрий Разумков определил ему место в своей партии «Разумная политика», которая позиционирует себя как главного конкурента «Слуги» на будущих выборах.

И вот опять же шустрики затеют политические баталии о сортах дерьма и попрутся голосовать.

Иногда хочется прокричать: «Ну, неужели вы не видите даже самые простые вещи, которые на поверхности, прежде чем лепить героев?!».

Взять хотя бы прощальную речь Дмитрука о том, что «Слуги народа» стали чуждым элементом в политической жизни». Но он же в ней, в том числе, осудил «организацию пышных торжеств и парадов в то время, когда наши военные нуждаются в средствах для обеспечения жизненно важных вопросов». А что это за жизненно важные вопросы для армии, как не ее поддержка, чтобы она еще пуще Донбасс бомбила? А вы такие потом — «хороший Дмитрук», и тут же — раз! — фото из Донецка с детскими могилами запостили. Так как же это в голове умещается — «хороший Дмитрук», по факту ратующий за то, чтобы Аллея ангелов только разрасталась? Не абсурд это, нет?

А еще мне вспомнилось, как кроткий заяц (Скорик от ОПЗЖ) на плохого волка (Труханова, мэра Одессы) обиделся, когда тот обскакал его на выборах. «Пророссийский политик» мог обвинить Труханова в чем угодно — использовании админресурса, коррупции, оффшорах, да хоть любую лабуду придумать, но выбрал совсем другое — Труханов, мол, гражданин России, ату его, ату!

И так ваши зайцы всегда поступают — начинают за здравие, а кончают борьбой со «страной-агрессором». Без исключений. Во всяком случае, канонизировать Дмитрука я бы не спешила. Сам факт того, что человек не убит, не изгнан, не декоммунизирован, не сидит в тюрьме, но при этом варится в украинской политике, уже говорит о том, что он не может быть таким, каким вы его себе нафантазировали.

Да-да — вопли, что на самом деле мир не черно-белый, я уже предвижу. Я этой чернобелости сама не приемлю. Но только заметьте, что даже возмущаетесь вы сейчас про себя по-русски, а значит, и голосуете постоянно против себя. Сидя в черной дыре под названием Украина.

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