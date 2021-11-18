«Ну, погоди!» по-украински: Волки и зайцы в лицемерной политике

Новости Украины

Вы тоже, наверное, замечали, что самые активные сетевые комментаторы политических тем руководствуются принципом «Ну, погоди!»: волк плохой, потому что курит, а заяц хороший, потому что поливает цветы. Это просто. Но вот с тем, кого на какую роль назначить, уже сложнее — тут включается абсурдизм.

Казалось бы, есть определенный сегмент, сам себе на потеху (погибель?) выбравший Зеленского, потом разочаровавшийся в нем и «Слуге народа», и на безрыбье начавший поклоняться каждой швали, которая откалывается от Зе-команды с обличительными коленцами. Как в случае с Гео Леросом, например, которому публика внезапно зааплодировала, стоило тому показать президенту фак.

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Ну, вот как такое может быть — он аппарат президента в сотрудничестве с РФ обвиняет, как будто это что-то плохое, а вы ему аплодируете?..

А на днях история повторилась — нардепа Дмитрука исключили из «Слуги народа», и все — он сразу заяц. Не курит — это понятно, занимается пауэрлифтингом и владеет несколькими спортивными клубами в Одессе, не гей и интервью Шарию давал — вообще няша.



На фоне всяких там моральных уродов вроде Третьяковой, которая выбраковывала «некачественных» детей бедных граждан, Артем Дмитрук действительно производит впечатление существа разумного, способного мыслить критически. Он сравнивал Арахамию с Маугли, назвал Ройтбурда «педофилом, наркоманом и человеком, развращающим общество», выступал против тарифного геноцида, указывал на космический непрофессионализма Зе-команды. Порохоботы, опять-таки, его ненавидят — за то, что нардеп считает 2 мая в Одессе преступлением. Понятно, что все это созвучно мыслям т. н. адекватников и как серпом по яйцам Зеленскому, за что Дмитрука и исключили из фракции «Слуги народа».

Таким образом адекватники слепили из опального депутата героя раньше, чем экс-спикер ВР Дмитрий Разумков определил ему место в своей партии «Разумная политика», которая позиционирует себя как главного конкурента «Слуги» на будущих выборах.

И вот опять же шустрики затеют политические баталии о сортах дерьма и попрутся голосовать.

Иногда хочется прокричать: «Ну, неужели вы не видите даже самые простые вещи, которые на поверхности, прежде чем лепить героев?!».

Взять хотя бы прощальную речь Дмитрука о том, что «Слуги народа» стали чуждым элементом в политической жизни». Но он же в ней, в том числе, осудил «организацию пышных торжеств и парадов в то время, когда наши военные нуждаются в средствах для обеспечения жизненно важных вопросов». А что это за жизненно важные вопросы для армии, как не ее поддержка, чтобы она еще пуще Донбасс бомбила? А вы такие потом — «хороший Дмитрук», и тут же — раз! — фото из Донецка с детскими могилами запостили. Так как же это в голове умещается — «хороший Дмитрук», по факту ратующий за то, чтобы Аллея ангелов только разрасталась? Не абсурд это, нет?

А еще мне вспомнилось, как кроткий заяц (Скорик от ОПЗЖ) на плохого волка (Труханова, мэра Одессы) обиделся, когда тот обскакал его на выборах. «Пророссийский политик» мог обвинить Труханова в чем угодно — использовании админресурса, коррупции, оффшорах, да хоть любую лабуду придумать, но выбрал совсем другое — Труханов, мол, гражданин России, ату его, ату!

И так ваши зайцы всегда поступают — начинают за здравие, а кончают борьбой со «страной-агрессором». Без исключений. Во всяком случае, канонизировать Дмитрука я бы не спешила. Сам факт того, что человек не убит, не изгнан, не декоммунизирован, не сидит в тюрьме, но при этом варится в украинской политике, уже говорит о том, что он не может быть таким, каким вы его себе нафантазировали.

Да-да — вопли, что на самом деле мир не черно-белый, я уже предвижу. Я этой чернобелости сама не приемлю. Но только заметьте, что даже возмущаетесь вы сейчас про себя по-русски, а значит, и голосуете постоянно против себя. Сидя в черной дыре под названием Украина.