«Ну, Пшидач, ну, погоди!» – экс-советник Кучмы грозит полякам политической смертью

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Крупные польские чиновники и политики якобы безосновательно портят отношения с Украиной, и должны быть наказаны за это лишением должностей.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень сложно развиваются отношения Украины с Польшей. Украина здесь ни в чём не виновата, а Польша как-то резко поменяла свою позицию, риторику, взгляды, и так далее. То есть, всё более нарастает линия жёсткого отстаивания любой ценой, типа приоритетных польских национальных интересов. Выступил госсекретарь Канцелярии президента Польши Дуды Марчин Пшидач. Он уже не раз высказывался против Украины, жёсткие высказывания у него были. Он высказался так: «Украина должна (слышишь, дорогой мой, Украина ничего никому не должна) понять, что в интересах всех нас не позволит себя расколоть, потому что от этого выиграет только Москва. Но мы справимся, если Украина не хочет дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша её поддерживала». Это заявил Пшидач. Ещё недавно он сказал, что Киеву надо ценить ту роль, которую Польша играет для Украины», – сказал Соскин.

Политолог возмутился, что Варшава начинает относиться к Украине как средневековые паны к своим холопам.

«Видите, такой менторский тон, отношение не партнёрское, не равноправное, а господина к крепостным, как это было в Средние века, когда Польша так относилась к Украине», – добавил он.

Соскин пообещал, что Пшидач за свою антиукраинскую позицию скоро понесёт наказание в виде политической смерти.

«Ну, Пшидач, ещё не вечер, ещё посмотрим, будете ли вы вообще [во власти]. Ну, ты-то останешься, хотя, может, тебя Дуда и выгонит – зачем им человек, который испортил отношения с Украиной», – махал кулачками экс-советник Кучмы.