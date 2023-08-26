«Ну, Путин, ну напади!». Так вот, оказывается, зачем

Главный военком Одессы Борисов уже всем набил оскомину. Но если снимать сериал одновременно о подонке, убийце, садисте и дебиле, то лучшего персонажа и придумать нельзя. Заработав на смертях миллионы, автопарк и элитную недвижимость за границей, туда же он умудрялся и беспрепятственно ездить во время войны, а на суде оправдывался тем, что ему «в голову летят тромбы», показывал бытовые ранения, полученные во время пьянки, заявляя, что для войны он непригоден, а деньги — сотни миллионов — ему просто так давали знакомые… Ну, как в советском мультике: «Просто так! Трям!».

Но как отойти от темы, если «внезапно», с такими же «летящими в голову тромбами» и миллионами всплыл еще и заместитель Борисова — Денис Галушко, у которого также случайно обнаружились миллионные капиталы. В общем, вот вам еще один сериал.

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Так, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) заявили о найденном у Галушко имуществе на 14 миллионов гривен, «которое он не мог себе позволить».

Среди нажитого непосильным трудом: четыре «мерседеса» элит-класса, BMW, Toyota и Mazda, два жилых дома с земельными участками под ними, элитная квартира (и это только начало расследования).

Все добро, по заветам Борисова, было записано на родню зама. Также в материалах НАПК говорится о том, что сделки купли-продажи оформлялись семейным кланом Галушко с указанием намеренно заниженных сумм (хотя и в них — миллионы), чтобы платить меньше налогов. То есть 14 миллионов — это не предел.

«Военком с женой потратили в разы больше того, что они могли бы честно заработать. Наличку вносили через терминалы суммами от 9 до 106 тыс. грн. При этом ни у кого из членов семьи нет законных источников таких доходов. НАПК сообщило о выявленных признаках незаконного обогащения в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона», — говорится в материалах означенного ведомства.

В общем, дело такое… вилла в Испании у гуру всех военных воров и могилизаторов Борисова тоже не сразу обнаружилась.

Но что в данной истории поражает, так это «оперативность». Несколько месяцев эта поросшая щетиной чушка в грязной футболке, именуемая президентом Украины, бушует — Борисова в тюрьму, всех областных военкомов уволить! И?.. А они все всплывают и всплывают. За Борисовым Галушко, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку… Мышка там еще — а сколько у нее элитной недвижимости на заграничных курортах обнаружится?..

А помните, как они нагнетали, как собирали тревожные чемоданчики, и прямо молили «Ну, Путин, ну напади!».

И вот, оказывается, зачем.