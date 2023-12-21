«Ну, сколько это будет продолжаться?!» – у Гончаренко случилась дроновая истерика

Вадим Москаленко.  
21.12.2023 22:52
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украинское руководство занимается пустыми обещаниями о скорой победе, а снабжением ВСУ до сих пор занимаются одни волонтёры.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил одиозный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство занимается пустыми обещаниями о скорой победе, а снабжением ВСУ до сих пор...

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«Я сейчас в очередной раз слышу: 2024 год, точно освободим Крым. Господи, дай бог, молюсь, как вся Украина, каждый день. Но мы уже слышали это в 2023 году.

Может, мы с вами начнем шаги делать конкретные? Почему до сих пор… что сегодня самая большая инновация на поле боя? FPV-дроны. У нас нет до сих пор должности в войске оператора FPV-дрона. У врага нашего есть, а у нас нет. И снова командиры где-то находят лазейки. Ну, сколько это будет продолжаться?!», – верещал Гончаренко.

Он возмутился, что за два года войны украинское руководство даже не попыталось организовать массовое производство простеньких БПЛА.

«Я обращаюсь в Министерство обороны Украины, срочно принять решение, ввести штатную должность: оператор FРV-дрона, и учить людей.

Нам говорит президент: миллион дронов. Но миллион дронов не сделаешь по гаражам, миллион дронов… нам нужно промышленное производство, действительно реальные инновации.

Да, очень хорошо, что сегодня в гаражах собирают FРV-дроны. На 3D принтерах печатают детали, учат, где могут, операторов дронов, каждый где может. Но это не работа гражданского общества, это должно сделать государство!», – призывал он.

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