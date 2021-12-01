Нуланд грозится обрушить на Россию доселе невиданные санкции

01.12.2021  20:41 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

США и страны НАТО применят экономические санкции, каких не было в прошлом, если Россия замахнётся на украинскую «незалежность».

Об этом в ходе «Киевского форума по безопасности» по видеосвязи из Вашингтона заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и страны НАТО применят экономические санкции, каких не было в прошлом, если Россия...

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«Не только США, все члены НАТО выражают солидарность с Украиной и чётко заявляют о том, что мы решительны в поддержке вашей независимости, мы решительны в своём послании Москве. Если они будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, это будет встречено серьёзными экономическими шагами и санкциями, каких ещё не было в прошлом», – вещала Нуланд.

«Для нас очень важно, чтобы Украина и дальше показывала пример народного единства, и работала и дальше ради создания справедливой, демократической, новой Украины. У меня нет надобности вам объяснять, что это значит», – добавила замгоссекретаря США.

 

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