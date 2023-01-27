Нуланд: Наступление ВСУ весной, никакой заморозки

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Представитель Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе США, посвященных ситуации на Украине, сообщила, что американская военная помощь преследует цель помочь ВСУ отбросить российские войска в ходе нового наступления украинской армии – как это ранее произошло в Херсоне и под Харьковом.

«Мы и наши союзники сейчас работаем с Украиной, чтобы обеспечить им подготовку, оборудование и поддержку, в которых они нуждаются, чтобы защитить себя и предпринять еще одно согласованное усилие этой весной, чтобы отбросить российские силы», – сказала Нуланд.

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«Мы видели игры, которые украинцы смогли провести в сентябре. Они хотят снова очень сильно поднажать, когда наступит весна. Вот почему вы видите эти новые формы оборудования, которые, как мы считаем, помогут еще больше отбросить Россию весной», – добавила чиновница.

Она выступила против заморозки конфликта.

«Я думаю, нам придется убедиться, что у Украины есть средства защиты, не только для того, чтобы продолжать попытки отбросить Россию назад, но и для того, чтобы Путин не смог восстановиться и вернуться. Один из сценариев, который можно было бы увидеть, и тот, за который выступают русские, – это пауза в этой войне на этих линиях. Потому что это дало бы Путину время отдохнуть и переоснастить, перестроить свою вооруженную армию… Он просто вернется. Он будет настаивать дальше. Он приедет не только в Украину, но и на другую территорию, в другие страны вокруг него. Вот почему это должно закончиться здесь», – отрезала Нуланд.

Она упомянула «команду правительственных аудиторов США, которые фактически находятся в Киеве на этой неделе», – контролируя распределение денег из Америки.

«Правительство Украины по-прежнему остается сильным и дееспособным. Украинский народ ежедневно демонстрирует героизм и отвагу», – уточнила представитель USAID (нежелательная организация в РФ) Эрин Макки.

Она поблагодарила за «дополнительные ресурсы, щедро выделенные Конгрессом, позволяющие USAID удовлетворять неотложные потребности» по продвижению американской «мягкой силы» на Украине.

Макки упомянула, что по линии ее организации на Украину доставляется помощь, необходимая для восстановления энергетических объектов после ракетных ударов.

Кроме того, Макки особо отметила работу USAID в странах Средней Азии, «которые ищут альтернативу Москве».