Нуланд отвела бандеровской Украине еще два года – «Главное, чтобы США давали разведданные»

Елена Острякова.  
31.12.2025 09:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 522
 
Политика, Россия, США, Украина


Украина сможет вести войну еще два года.

Об этом бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они (ЕС – ред.) сказали: мы готовы выдать кредит еще на 100 млрд для того, чтоб поддержать украинцев. То есть, Украина сможет продержаться еще как минимум два года благодаря этому. Главное, чтобы США давали разведданные, и шли поставки оружия», – сказала Нуланд.

По ее словам,  у Запада есть еще много рычагов давления на Россию. К примеру, в Конгрессе США лежит законопроект об «адских» санкциях, который готовы поддержать обе партии. Кроме того, Белый дом мог бы оказать давление на Китай и присвоить российские активы.

«Если Путин думает, что эта война в ближайшее время закончится его победой, это, конечно,  иллюзия. Это фантазии. Путину нужно понять, что те условия,  которые сейчас лежат на столе, – это гораздо лучше, чем предложил любой другой американский президент. Но Путин почему-то отказывается», – недоумевала Нуланд.

