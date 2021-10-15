Нуланд под «автономией» Донбасса не подразумевает ничего хорошего для ЛДНР

15.10.2021 08:22 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Статус Донбасса, о котором вдруг заговорила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, может означать полную зачистку территории от русских и тотальную украинизацию под вывеской «автономия».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть Минские соглашения, и там более или менее описаны полномочия этого автономного образования, которое сейчас называются непризнанными республиками. Вплоть до того, что они будут иметь право контролировать силовую составляющую, милицию, сегодня у них какие-то вооруженные люди, у них есть вооружение, даже тяжёлое, вот они сохраняют возможность контроля над этим вооружением и остаются там, это по тому, как записано в «Минских соглашениях». Вот, возникает вопрос, раз Нуланд об этом заговорила, может она считает, что нужно отказаться от этого?», – отметил эксперт.

«А это будет означать абсолютный тупик. Ну, как могут отказаться от вооруженных людей, если всё, что они слышат, не просто слышат, а читают принятые законы, проект закона о переходном периоде. Как люди, которые там живут и у которых есть оружие, которые готовы себя защищать, как они могут согласиться с тем, чтобы их разоружить?» – сказал политолог.

«Мне кажется, что вот эти слова Виктории Нуланд означают, что это ещё вопрос, какие полномочия будут у этой автономии. То есть она это хочет перевести в статус необязательных условий. Будем искать компромисс, но смысл компромисса Нуланд заключается в том, что «геть» русских, выгнать, их, по возможности получить границу и навести порядок.

Пусть даже с автономией, но просто там начальники автономий будут люди, которые под контролем СБУ, и получат эти права, попересажают всех активистов и тех, кто против этого. Но вот этого – не будет», – резюмировал Погребенский.