Нуланд показала, что Украина стала неважна для Вашингтона – американский политолог

13.10.2021 12:20 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина становится все менее важной для США в глобальной стратегии Вашингтона и его противостоянии с Китаем. Об этом свидетельствует трехдневный визит помощника Госсекретаря США Виктории Нуланд, которая далее отправится не в Киев, а в Бейрут.

Об этом в эфире интернет-канала «Независимые» заявил американский политолог русского происхождения, профессор университета штата Теннеси Андрей Коробков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, сейчас Нуланд, которую в Штатах считают «ястребом», намечает основные точки сотрудничества с Россией.

«Прежде всего, Нуланд занимает ключевой пост сейчас в Госдепе – она помощник Госсекретаря по политическим вопросам, а это третья позиция в иерархии министерства. При этом это человек, который определяет стратегию внешней политики США. Так сказать, начальник Генштаба. Я думаю, что самое интересное в этой поездке – не то, куда она поехала, а то, куда она не поехала. После Москвы она отправляется в Бейрут, не заезжая в Киев, что достаточно четко показывает то, что уже и так ясно – что Украина все менее важна в глобальной стратегии США, идет четкая переориентация на Китай, на Тихий океан», – сказал эксперт.

«Соответственно, приоритеты внешней политики меняются. Они меняются в отношении Европы, меняются в отношении Восточной Европы. Нуланд, которая отвечала за Центральную и Восточную Европу в администрации Обамы, она сейчас определяет политику в целом, считается «ястребом» и ее визит сам по себе ни о чем не говорит, кроме желания наметить основные цели сотрудничества», – заявил Коробков.