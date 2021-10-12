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12.10.2021 20:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Нуланд приехала в РФ оформлять проводы Донбасса – украинский политолог

Новости УкраиныТеоретически договорённости России и США могли бы вернуть Донбасс Украине, однако практически – поезд...

Теоретически договорённости России и США могли бы вернуть Донбасс Украине, однако практически – поезд давно уже ушёл. Теперь США хотят извлечь хоть какую-то пользу из сложившегося статус-кво.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нуланд приехала зондировать почву, в том числе, по Донбассу. Не будем забывать о том, что именно она была и в 2015, и в 2016 году, так или иначе пыталась, всё-таки, разморозить «Минск». Сейчас, очевидно, произойдёт новая попытка, но в успешность которой я не верю, поезд ушёл.

Собственно, Донбасс могут вернуть Украине договорённости России и США, теоретически… скорее, практически – он от нас уже ушёл. То есть, Украина сама по себе Донбасс, увы, не вернёт», – сказал политолог.

«Если в 2015-2016 году можно было говорить о выполнении Минских соглашений, какие бы плохие они ни были, но что было сделано? Реально, собственно, и сама власть занималась дискредитацией этих самых Минских соглашений, которые, собственно, и подписала», – добавил Золотарёв.

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