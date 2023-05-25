Нуланд продинамила Украину со вступлением в НАТО

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На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоятся в июле этого года, не будет рассматриваться вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, чего стоит ожидать Киеву на саммите НАТО в Киеве, и особенно будет ли там рассматриваться вопрос вступления Украины в Альянс.

«Что вы думаете о тезисе, что Украину сейчас нельзя принять в НАТО, поскольку это страна в состоянии войны, и это означает, что Украина вступает в эту войну. Какова ваша позиция?» – поинтересовалась ведущая.

Однако Нуланд ушла от ответа на конкретный вопрос о вступлении Украины в НАТО – вместо этого западная чиновница пообещала дежурное «продолжение поддержки».

«Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более чёткое выражение того, что мы уже говорили – что мы поддерживаем Украину, которая становится всё более демократической и сильной. Поддерживаем мы её на долгий срок. И таким образом мы шлём мощный сигнал нашей поддержки. Все члены Альянса всё больше систем и вооружения предоставляют Украине. Мы сотрудничаем также в вопросах разведки, кибербезопасности», – сказала Нуланд.