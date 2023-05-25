Нуланд продинамила Украину со вступлением в НАТО

Вадим Москаленко.  
25.05.2023 17:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 261
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоятся в июле этого года, не будет рассматриваться вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом в ходе Киевского форума по вопросам безопасности заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоятся в июле этого года, не будет рассматриваться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В студии поинтересовались, чего стоит ожидать Киеву на саммите НАТО в Киеве, и особенно будет ли там рассматриваться вопрос вступления Украины в Альянс.

«Что вы думаете о тезисе, что Украину сейчас нельзя принять в НАТО, поскольку это страна в состоянии войны, и это означает, что Украина вступает в эту войну. Какова ваша позиция?» – поинтересовалась ведущая.

Однако Нуланд ушла от ответа на конкретный вопрос о вступлении Украины в НАТО – вместо этого западная чиновница пообещала дежурное «продолжение поддержки».

«Я думаю, что в Вильнюсе Украина может ожидать более чёткое выражение того, что мы уже говорили – что мы поддерживаем Украину, которая становится всё более демократической и сильной. Поддерживаем мы её на долгий срок.

И таким образом мы шлём мощный сигнал нашей поддержки. Все члены Альянса всё больше систем и вооружения предоставляют Украине. Мы сотрудничаем также в вопросах разведки, кибербезопасности», – сказала Нуланд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть