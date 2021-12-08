Нуланд пугает Россию «вереницей гробов»

08.12.2021  03:15 (Мск), Москва,
Михаил Рябов.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Возможное начало операции по принуждению Украины к миру обернется для России «вереницей гробов».

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате, посвященных кризису вокруг Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможное начало операции по принуждению Украины к миру обернется для России «вереницей гробов». Об...

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«Мы должны быть обеспокоены теми его (Путина) заявлениями, которые он все чаще и чаще делает, особенно в последние шесть месяцев, касательно того, что Украина и Россия – это единый народ, и его сожаления по поводу развала Советского Союза», – сказала Нуланд.

Она уточнила, что ее знакомые жители России не желают войны с Украиной.

«Я знаю, что граждане России не хотят войны с Украиной, они не хотят вереницы цинковых гробов, текущих туда с границы», – сказала Нуланд.

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