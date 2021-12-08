Нуланд: Россия готовится, как в 2014 году, но в большем масштабе

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Новости Украины

США ведут переговоры с руководством России, убеждая его отвести войска от границ с Украиной. Об этом сообщила представитель Госдепа Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не знаем, собирается ли Путин нападать на Украину, но мы знаем, что он наращивает такую возможность вдоль границы. И это происходит так же, как в 2014 году, однако в большем масштабе», – сказала Нуланд.

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«Мы взаимодействуем с правительством России на всех уровнях, чтобы уговорить их отойти… Президент Байден напрямую передал этот посыл Путину… Мы предупредили Путина о том, что у России будут серьезные последствия. Мы наложим дополнительные более жесткие санкции, если Россия выберет путь конфронтации и военных действий», – сообщила американская чиновница.

Она сообщила, что ситуация вокруг Украины обсуждалась и с европейскими членами НАТО. И там в качестве ответных мер на действия России также анонсируют новые санкции против Москвы.

«Если Россия нападет на Украину, мы наложим серьезные экономические санкции на Россию, от которых мы воздерживались в прошлом», – сказала Нуланд.

Интересно, что она упомянула Минские соглашения, которые официальный Киев считает невыполнимыми, поскольку они означают фактическое начало федерализации Украины и неприемлемы для националистов – поборников украинской унитарности.

«Мы не хотим конфликтов. Дипломатия по-прежнему является лучшим путем решения проблем. Минские соглашения по-прежнему являются хорошей основой для переговоров», – сказала Нуланд.