«Нуланд с Блинкеном драли Зелебобика в два ствола неструганной шваброй без вазелина» – Монтян

06.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев, кроме озвученной антироссийской повестки, имел и такую, о которой широкая публика не знает. Понятно, что украинским руководством американцы недовольны, и что они добивались от него выполнения своих требований по ряду вопросов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявила юрист Татьяна Монтян.

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«То, что предъявили публике – пока что – вообще ни о чём. А то, что говорилось не для ушей публики, мы сможем увидеть только по последствиям. Понятно было, что приехали для тайных указаний нашим зелебобикам, и никто даже не скрывал этого. Всё, что говорилось на встрече с депутатами в Раде и с чиновниками – это пурга, и тут говорить просто не о чем.

А что на самом деле обсуждалось, никто не знает, потому что никому не сообщили. Хрен бы кто-то сюда приезжал ради той туфты, которая была озвучена. Понятно, что нашим прямым текстом рассказывали, что от них хотят, и без всяких обиняков. А тот цирк, который показали народу – это вообще ни о чём и ни про что. Им должны были рассказывать, каким образом они должны работать на свою большую метрополию, каких олигархов поиметь, кому что распределить, кого куда назначить. Должны были сказать, кто преемник Зелебобика, если его собираются аннигилировать.

То, что у Зелебобика сейчас проблемы, было хорошо понятно, потому что Верховный суд, который сейчас полностью под контролем пендосов, отменил победу Вирастюка (Большая палата Верховного суда отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области).

Понятно, что американцы выразили недовольство по поводу Коболева, который отпетая мразь, но который их полностью устраивает.

В общем, на встрече с нашими точно обсуждались какие-то кадровые вопросы. А вся эта болтовня про НАТО и Россию – ни о чём.

Пообщались также с Кличко, возможным кандидатом в президенты, причём пообщались публично. То, что он тупой, даже лучше – ему будут прямо писать из вашингтонского обкома. У пендосов был вариант – или Кличка или Разумкова. Но, судя по всему, Разумков не прошел кастинг. Посмотрим, что будет дальше, ждём с нетерпением.

О чём на самом деле Блинкен общался с нашими, мы узнаем позже. Сейчас никто никому ничего не скажет, разве что начнут выкидывать инсайды. Но, опять-таки, где гарантия, что эти инсайды не будут выкидывается для того, чтобы замылить правду? Мы-то с вами не присутствовали при том, как бедного Зелебобика Нуланд с Блинкеном драли в два ствола неструганной шваброй без вазелина», – подытожила Татьяна Монтян.