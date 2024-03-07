Нуланд сделали крайней за внешнеполитический провал Байдена

Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о том, что администрация Байдена признаёт политический провал США как на Украине в частности, так и в мировой архитектуре безопасности в целом.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, мавр сделал своё дело – мавр может уходить. Это же абсолютно понятная история, потому что сейчас хотят возложить какие-то негативные ситуации, связанные с внешней политикой Байдена, на какого-то человечка. Она и раньше давала понять, что в общем-то в данной системе координат она не очень хорошо и уверенно себя чувствует, так что, мне кажется, это абсолютно логичный ход. Что касается Украины, последнее время история взаимоотношений при помощи или благодаря Нуланд между США и Украиной не имели такого позитивного развития, и поэтому абсолютно логичная история, единственное, чтобы не было скандала, она решила уйти в отставку», – сказал Дикий.

Журналиста попросили уточнить, что за скандал он имеет в виду.

«Речь идёт не о скандале вокруг Нуланд. Да, её хотят сделать крайней, или пытались это сделать, а на самом деле проблема во внешней политике, которую проводит Байден. Он очень сильно осторожничает, это не нравится сейчас большому количеству американцев. Более того, изначально он изменял свои заявления, говорил одно, а делал совершенно другое. И более того, перекладывал ответственность не на своих соратников, а на республиканцев. Очевидно, что Байден изменил свою тактику и линию поведения, и это отчётливо понятно не только на внешней арене, но и в самих США. И это стало козырем в руках республиканцев, которые постоянно этот козырь достают – посмотрите, у него помимо основных проблем, есть ещё проблема несогласованности заявлений и действий. И обвиняют его в том, что он сделал всё, чтобы Америка была не на первых ролях в мировой архитектуре безопасности и вообще во внешнеполитическом аспекте. И, конечно же, рано или поздно кто-то должен бы вылететь из этой обоймы. Поэтому в данной ситуации крайней осталась Нуланд», – объяснил телеведущий.