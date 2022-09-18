Нуланд: США хотят нейтрализовать Россию и Китай в Совбезе ООН

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Президент США Джо Байден поставит в ближайшее время вопрос о реформировании Совета Безопасности ООН.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ожидать, что в своем обращении к Генеральной ассамблее ООН президент Байден будет говорить о крайней необходимости реформирования Совбеза. Нам нужно, чтобы в совете было больше голосов. Мы должны быть уверены в том, что члены Совбеза действительно уважают принципы устава ООН, в том числе, принципы мира и безопасности, суверенности и территориальной целостности государств. Нам нужны голоса Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, – всех тех, кто представлен в совете недостаточно. Мы хотим положить начало дискуссии и посмотреть, к чему это приведет», – сказала Нуланд.

Она дала понять, что инициатива призвана нейтрализовать Россию и Китай.

«Мы обеспокоены тем, что малочисленность Совета Безопасности не позволяет представлять мировое общественное мнение. Это при том, что двое членов совета, очевидно, намного менее заинтересованы в том, чтобы придерживаться устава, чем они были ранее. Поэтому нам действительно нужно думать о его расширении, чтобы новые голоса, особенно, из стран Южного Полушария были более представлены», – сказала Нуланд.