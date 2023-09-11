Нуланд: США не могут понять, как приблизить Украину к победе

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США якобы поражены продвижением ВСУ на несколько километров на южном направлении, потому что Россия построила там очень мощные оборонительные сооружения.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти оборонные сооружения, которые за месяцы обустроила Россия, некоторые и за сотни лет не построят. И мы понимаем, почему это трудно для украинских военных, но и нам трудно понять, что собственно нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть эти препятствия и приблизиться к победе», – считает чиновница Госдепа.

Она отчиталась, что США уже предоставили оборудование для механизированного разминирования и артустановки дальнего радиуса действия.

«Мы уяснили потребности, когда были тут. И будем работать дальше, чтобы их удовлетворять. Но мы поняли за время визита: каким бы серьезным не было продвижение за последние несколько дней или недель, все не закончится за эти недели. Долгая дорога перед нами в перестройке и отстройке Украины. Мы должны быть готовы и материально, и психологически, и ментально», – сказала Нуланд.