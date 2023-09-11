Нуланд: США не могут понять, как приблизить Украину к победе

Елена Острякова.  
11.09.2023 15:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 381
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США якобы поражены продвижением ВСУ на несколько километров на южном направлении, потому что Россия построила там очень мощные оборонительные сооружения.

Об этом на фейковом киевском форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США якобы поражены продвижением ВСУ на несколько километров на южном направлении, потому что Россия...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Эти оборонные сооружения, которые за месяцы обустроила Россия, некоторые и за сотни лет не построят. И мы понимаем, почему это трудно для украинских военных, но и нам трудно понять, что собственно нужно для того, чтобы Украина могла преодолеть эти препятствия и приблизиться к победе», – считает чиновница Госдепа.

Она отчиталась, что США уже предоставили оборудование для механизированного разминирования и артустановки дальнего радиуса действия.

«Мы уяснили потребности, когда были тут. И будем работать дальше, чтобы их удовлетворять. Но мы поняли за время визита: каким бы серьезным не было продвижение за последние несколько дней или недель, все не закончится за эти недели. Долгая дорога перед нами в перестройке и отстройке Украины. Мы должны быть готовы и материально, и психологически, и ментально», – сказала Нуланд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть